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NEGATIVAN SKOR

BiH je zadnja europska država koju su pobijedili Amerikanci

Piše Filip Sulimanec,
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BiH je zadnja europska država koju su pobijedili Amerikanci
Foto: KIYOSHI MIO

Posljednju pobjedu protiv neke europske reprezentacije Amerikanci su ostvarili upravo protiv BiH prije četiri godine u prijateljskoj utakmici. Slavili su 1-0

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U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u Kaliforniji. Neugodna činjenica za Amere je da su u zadnjih 12 utakmica protiv europskih reprezentacija odigrali dva remija i deset poraza.

Posljednju pobjedu protiv neke europske reprezentacije Amerikanci su ostvarili upravo protiv BiH prije četiri godine u prijateljskoj utakmici. Slavili su 1-0.

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Samo jedan igrač iz te selekcije danas nastupa za BiH na Svjetskom prvenstvu, a to je Jovo Lukić. Stameni napadač je upravo protiv SAD-a debitirao za Zmajeve, a na ovom Svjetskom prvenstvu postigao je prvi gol za BiH u dvoboju protiv Kanade.

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