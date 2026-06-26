BiH je zadnja europska država koju su pobijedili Amerikanci

U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u Kaliforniji. Neugodna činjenica za Amere je da su u zadnjih 12 utakmica protiv europskih reprezentacija odigrali dva remija i deset poraza.

Posljednju pobjedu protiv neke europske reprezentacije Amerikanci su ostvarili upravo protiv BiH prije četiri godine u prijateljskoj utakmici. Slavili su 1-0.

Samo jedan igrač iz te selekcije danas nastupa za BiH na Svjetskom prvenstvu, a to je Jovo Lukić. Stameni napadač je upravo protiv SAD-a debitirao za Zmajeve, a na ovom Svjetskom prvenstvu postigao je prvi gol za BiH u dvoboju protiv Kanade.