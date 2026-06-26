Ibrahimović na rubu suza: 'Navijači BiH već su osvojili SP'

Prolazak skupine BiH komentirao je Zlatan Ibrahimović čiji otac je Bošnjak.

- Zbog toga se igra nogomet; spajanje ljudi, posebno za Bosnu i Hercegovinu koja je dosta propatila. Emocije me svladaju kada vidim svu tu sreću. Naježim se, jer to su očevi korijeni - rekao je emotivan Ibrakadabra.

FOX made the right move to have Zlatan Ibrahimovic together with Thierry Henry as a pundit!💪 #FIFAWorldCup🇧🇦 pic.twitter.com/DhfDJNd65m — Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 25, 2026

- Kada vidite da 70.000 ljudi pjeva, navijači BiH su vjerojatno već osvojili Svjetsko prvenstvo. Sretan sam i ponosan zbog njih, ali poseban je trenutak kad su navijači pjevali. Sve ovo je vrlo emotivno, ne znam se izraziti na pravi način. Presretan sam - prokomentirao je euforiju kod susjeda.