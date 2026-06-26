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EMOTIVAN IBRAKADABRA

Ibrahimović na rubu suza: 'Navijači BiH već su osvojili SP'

Piše Filip Sulimanec,
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Ibrahimović na rubu suza: 'Navijači BiH već su osvojili SP'
Foto: Instagram

Kada vidite da 70.000 ljudi pjeva, navijači BiH su vjerojatno već osvojili Svjetsko prvenstvo

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Prolazak skupine BiH komentirao je Zlatan Ibrahimović čiji otac je Bošnjak.

 - Zbog toga se igra nogomet; spajanje ljudi, posebno za Bosnu i Hercegovinu koja je dosta propatila. Emocije me svladaju kada vidim svu tu sreću. Naježim se, jer to su očevi korijeni - rekao je emotivan Ibrakadabra.

 - Kada vidite da 70.000 ljudi pjeva, navijači BiH su vjerojatno već osvojili Svjetsko prvenstvo. Sretan sam i ponosan zbog njih, ali poseban je trenutak kad su navijači pjevali. Sve ovo je vrlo emotivno, ne znam se izraziti na pravi način. Presretan sam - prokomentirao je euforiju kod susjeda.

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