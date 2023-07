BiH želi Jakirovića za izbornika! I trener Rijeke ima veliku želju, no mora se ispuniti jedan uvjet

Rijeka ili Bosna i Hercegovina. Sergej Jakirović (46), čini se, uskoro će saznati na čijoj će klupi sjediti.

Sadašnji trener kluba s Rujevice velika je želja čelnika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovina, no ima i ugovor s Rijekom do 2025. godine.

Drugim riječima, u slučaju njegovog odlaska, Rijeka bi trebala dobiti i odštetu. Jakirović je vrlo zagrijan za izborničku funkciju, laska mu interes čelnika NSBiH-a u kojem ima i podršku predstavnika sva tri naroda. Što prošli izbornici nisu imali, pa ni Faruk Hadžibegić kojemu je presudio poraz od Lukemburga (0-2).

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Rekao bih da me zanima, ali malo je to komplicirano. Potpisao sam ugovor s Rijekom 1. prosinca koji vrijedi do kraja sezone 2025. Trebalo bi se puno stvari poklopiti da bih otišao iz Rijeke. Već sam izjavljivao da je to vrh trenerskog posla, da čovjek ne može birati kada će ta ponuda doći - rekao je nedavno Jakirović za TV kanal NovaBH.

Međutim, zadnja će biti riječ Damira Miškovića kojemu Jakirović još u ponedjeljak nije rekao o interesu hrvatskih susjeda, koji tek moraju i poslati formalnu ponudu. Dakako, pustiti trenera koji je preporodio igru Riječana protekle sezone i nije opcija...