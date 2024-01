Bijesni Modrić stoji u tunelu i viče na Orsata. Izašle scene nakon polufinala SP-a u Katru

Nelson Pitana i Daniele Orsato jedni su od najomraženijih sudaca u Hrvatskoj. Prvi nas je oštetio u finalu Svjetskog prvenstva protiv Francuske 2018. godine, a Orsato je sudio dvojbeni jedanaesterac za Argentinu protiv Hrvatske u polufinalu SP-a u Katru. Sa spomenutim penalom, kojeg je realizirao Messi, Argentina je povela i otvorila si vrata finala. Luka Modrić je nakon utakmice kiptio od bijesa. Vidjeli smo ga u nikad viđenom izdanju.

- Inače ne pričam o sucima, ali nemoguće je to izbjeći. On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne govorim samo o danas. Ranije mi je sudio i nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa - rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (37) o talijanskom sucu Danieleu Orsatu (47) nakon što je Hrvatska izgubila od Argentine (3-0) u polufinalu Svjetskog prvenstva.

- Nije bio penal, prije toga je trebao biti korner za nas. Nakon toga je sudio nepostojeći penal i to je prelomilo utakmicu jer smo do tada kontrolirali utakmicu, falilo nam je malo da budemo opasniji, ali nisu nam stvarali probleme do tog penala. Onda je došao taj gol gdje su imali sreće s odbijanjem lopti - rekao je tad Modrić o sucu koji je nakon Svjetskog prvenstva prošle godine u Kataru proglašen najboljim sucem na svijetu.

Netflix je objavio novi nastavak dokumentarne serije Svjetski kapetani, a dotaknuli su se i utakmice Hrvatske i Argentine. Vatreni su opet zanemareni, prostor su dobili tek u trećoj epizodi, a redatelji su nam posvetili i kraj pete epizode. Netflixove kamere su nakon utakmice snimile ljutitog Modrića koji je u tunelu čekao Orsata pa mu dobacivao. Scene koje do sada nismo imali prilike vidjeti.

- Sramota. Bilo je očito. Bilo je očito da ćeš to učiniti. Očito - bio je bijesan kao ris hrvatski kapetan.

I sam Luka je priznao da mu je to bio jedan od najtežih poraza u karijeri. Bio je dotučen nakon utakmice, nije mu bilo ni do čega, ali oraspoložila ga je pobjeda protiv Maroka, brončana medalja i spektakularan doček u Zagrebu. Na koncu je ostao u reprezentaciji za završnicu Lige nacija gdje smo osvojili srebro pa je odlučio kako će posljednji ples biti na Euru u Njemačkoj. Samo da i tamo ne sretne Orsata...