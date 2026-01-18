Bild: Florentino Perez sprema neviđen potez! Ovo bi razljutilo Katalonce, evo o čemu je riječ

Navijači madridskog Reala koncertom su zvižduka pokazali što misle o prezentacijama igrača na terenu, a povicima "Florentino, odstupi" zatražili su i "glavu" predsjednika kluba. Situacija je ozbiljna, a Perez sprema potez koji bi mogao umiriti navijače.

Naime, Luis Enrique mogao bi postati trener Reala, piše Bild. Iako se radi o bivšem treneru Barcelone koji trenutačno vodi europskog prvaka PSG, njegovu situaciju u Parizu pomno prate "kraljevi".

Parižani žele produljiti ugovor sa Španjolcem, ali Enrique još ništa nije potpisao. Navodno bi Enrique bio spreman prihvatiti ponudu Reala, bez obzira na to što je od 2014. do 2017. vodio Barcelonu, a potom od 2018. do 2022. španjolsku reprezentaciju u koju je nevoljko zvao ponekog igrača "kraljevskog kluba".

Važno je reći u cijeloj priči da je Enrique igrao za Real Madrid i to od 1991. do 1996., a potom je prešao u Barcelonu gdje se zadržao osam godina.

Dosad su samo dva trenera vodila najveće rivale u Španjolskoj - Enrique Fernandez sredinom prošlog stoljeća te Radomir Antić koji je Real vodio od 1991. do 1992., a Katalonce 2003. godine.