PROMAŠIO ŠANSE PA POBJESNIO

Bild o divljanju Luke Vuškovića: Imao je nepomičan izraz lica

Piše Petar Božičević,
4
Foto: Marcus Brandt/DPA

Hamburger SV je izgubio doma od Bayer Leverkusena 1-0 u Bundesligi, a Luka Vušković promašio je dvije velike prilike u završnici dvoboja. Prvo mu je udarac s četiri metra obranio Janis Blaswich, a potom je odbijenu loptu poslao u prečku. Bjesnio je nakon tih promašaja, a u njegovu obranu stao je trener Merlin Polzin. 

- Luka živi od svojih emocija. Vjerujem da je posve normalno da emocije moraju izaći na vidjelo kad pred gotovo 60.000 navijača imate onakvu priliku protiv takve momčadi i to pred sam kraj utakmice - rekao je Polzin i dodao:

- Siguran sam da su vratnice čvrste i da će to izdržati. 

GER, Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 17, Saison 2025/2026, 04.03.2026
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Podsjetimo, Vušković je nakon tih promašaja četiri puta iz sve snage udario stativu, a nakon toga je udario i u reklamni pano pored terena. Iza toga je izuo kopačke i bacio ih prema klupi za rezervne igrače. Bild piše o tome kako je Vušković prilikom rukovanja s protivničkim igračima imao prazan pogled i nepomičan izraz lica. 

Ove je sezone odigrao 23 utakmice i zabio četiri gola. 

