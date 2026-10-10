Bild: Vušković je oduševio na treninzima i blizu je povratka! Evo kad bi mogao opet zaigrati

Hrvatski nogometaš Mario Vušković (24) odbrojava posljednje tjedne suspenzije i priprema se za povratak službenim utakmicama. Branič od 15. rujna trenira s prvom momčadi HSV-a, a prema pisanju njemačkog Bilda, na treninzima pokazuje da bi mogao konkurirati za mjesto u obrani hamburškog kluba. Pravo nastupa ponovno će steći 15. studenog, nakon gotovo četiri godine bez službenih utakmica.

Pokretanje videa... VIDEO Navijači HSV-a zapljeskali Mariju Vuškoviću nakon povratka treninzima | Video: 24sata/privatna arhiva

Vušković je u HSV stigao 2021. iz Hajduka, a tijekom njegove odsutnosti klub je nastavio pratiti njegov napredak. Hrvatski stoper za vrijeme suspenzije radio je individualno sa stručnjacima za fizičku pripremu kako bi održao formu i spremno dočekao povratak natjecateljskom nogometu.

Njegov napredak primjetan je i u fizičkim pokazateljima. Bild je krajem rujna objavio da je Vušković na treninzima zabilježio maksimalnu brzinu veću od 34 kilometra na sat, što je više nego prije suspenzije. Napredovao je i u vježbama eksplozivne snage.

Trener HSV-a Merlin Polzin postupno povećava intenzitet njegova rada. Vušković zasad uglavnom sudjeluje u treninzima i međusobnim utakmicama u kojima nastupa druga momčad, no ondje se nameće kao dodatna opcija za obrambenu liniju.

- Svi žele biti na terenu, to se osjeti. To je jako dobra situacija. Mario ostavlja vrlo svjež dojam. Dobro podnosi sve što smo mu pripremili. To me čini vrlo optimističnim, rekao je strateg HSV-a.

Ipak, Polzin još ne može procijeniti koliko će Vuškoviću trebati da se nakon duge stanke prilagodi tempu i zahtjevima Bundeslige. - Jedva će čekati povratak. Iskoristit ćemo preostalo vrijeme kako bi nam mogao pomoći čim mu to bude dopušteno, poručio je trener.

Vušković je suspendiran u studenom 2022. nakon pozitivnog nalaza na eritropoetin (EPO), zabranjenu tvar. Kazna mu je potom određena na četiri godine. Hrvatski nogometaš tijekom postupka poricao je korištenje nedopuštenih sredstava, a HSV mu je pružao podršku.

Povratak momčadskim treninzima 15. rujna dočekalo je više od 6000 navijača na Volksparkstadionu. Među prvim utakmicama u kojima bi mogao zaigrati nalazi se prvenstveni susret protiv Werdera, zakazan za 22. studenog. HSV je prošle sezone u svojim redovima imao i njegova mlađeg brata i hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića, koji je nastupao za klub na posudbi iz Tottenhama, a danas igra u Brightonu.