'Bili su u crnom i cijelo vrijeme su vikali 'HNS pe*eri!' Ostali navijači gađali su ih čašama'

Bili su grozni, napadali su nas 'normalne' navijače pa smo se morali micati. Prvo su vikali pa su nas krenuli gađati čašama, a nakon toga smo i mi njih gađali čašama da ih malo smirimo. Ubrzo ih je privela policija, rekla nam je čitateljica koja je bila na utakmici Austrije i Hrvatske na stadionu Ernst Happel u Beču gdje su 'ljudi u crnom' izazvali pomutnju na gostujućoj tribini.

Hrvatska je na terenu s pobjedom 3-1 (1-1) protiv Austrije osigurala final four Lige nacija, dok je i na tribinama, barem je tako izgledalo na televiziji, sve prolazilo u najboljem mogućem tonu. No, nakon susreta stigle su vijesti o neredima i hrvatskim navijačima koji su se potukli s policijom, a očito je to bilo kad su ih odvodili s tribine.

POGLEDAJTE VIDEO: U Beču priveli 'ljude u crnom'

Pred sam kraj utakmice, kad se na semaforu pokazala sučeva nadoknada, rasplamsala se 'rasprava' između 'crnog i kockastog' dijela navijača iz Hrvatske, poletjele su i čaše.

- Vikali su cijelu utakmicu 'HNS pe*eri', ali bili su donekle mirni. Onda su zapalili bengalku i poludjeli - priča nam čitateljica, a čitatelj dodaje:

- Trajalo je cijelu utakmicu, ali eskaliralo je oko 80. minute kad je ostalim navijačima prekipjelo pa su ih počeli gađati čašama, upaljačima, svime što im je bilo pod rukom. Trajalo je to oko deset, dvanaest minuta, a onda ih je odvela policija.

- Pjevali su ustaške pjesme, pokazivali su nam srednji prst. Većina njih bili su 'balavci', možda dvoje ili troje ih je preko 40 godina - dodaje još jedan čitatelj, koji procjenjuje da je huligana u crnom na tribinama bilo oko tridesetak.

Na kraju su 'ljudi u crnom' ispraćeni uz policijsku pratnju i još koje pivo s tribina dok su ostali slavili pobjedu 'vatrenih' i plasman na završnicu elitnog natjecanja.

