'Bili' trojac na odlasku: Ferra su platili 550.000 eura, Benrahou brisao fotke u dresu Hajduka...

Nakon prvog treninga Gennara Gattusa, a u dogovoru sa sportskim direktorom Nikolom Kalinićem, tri stranca dobila su poruku da mogu napustiti svlačionicu. Riječ je o Leonu Dajakuu (23), Yassineu Benrahouu (25) i Franciscu Ferru (27). Trebali su biti pojačanja, neki su to svojevremeno stvarno i bili, ali iako su i dalje pod ugovorom, vrijeme je da im menadžeri potraže nove klubove.

Uzdigao se pa naglo pao, a sad može ići

Pa krenimo redom. Po dolasku u Hajduk, bivši mladi reprezentativac Njemačke Leon Dajaku nije naišao na odobravanje među navijačima, ali je s vremenom pokazao srčanost i sve bolje igre na terenu. U 25 nastupa u dresu 'bilih' zabio je četiri gola uz tri asistencije, a s obzirom da je u karijeri nosio dresove Stuttgarta, Bayerna, Union Berlina, Sunderlanda i St. Gallena, očekivanja su bila velika.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hajduka

Pokretanje videa... 00:36 Trening Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

No, tad su se počeli spominjati neki problemi u svlačionici, konflikti s Markom Livajom, a sve se izgladilo zajedničkim odlaskom na druženje. No, ulaskom u 2024. godine dobivao je sve manje minuta u 'bilom' dresu, a od početka travnja je uglavnom bio izvan sastava. Sad, tu dolazimo do problema. Dajaku ima ugovor do 2027. godine, a pitanje je na što će biti spreman pristati kako bi se rastao s Hajdukom.

Velika Gorica: Utakmica 26. kola HNL-a Gorica - Hajduk | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kalinić je trojcu poručio neka potraže novi klub, a jasno je da im očito Hajduk neće raditi probleme što se odšteta tiče. Samo je pitanje kad će se ti novi klubovi pronaći.

Portugalac je trebao biti rješenje na duge staze

Još 2022. stigao je na posudbu iz Benfice i vrlo brzo postao stožerni igrač 'bilih'. Ferro je uglavnom bio pouzdan u obrani, ali nije htio ostati na Poljudu pa se pridružio Vitesseu. Tamo nije igrao na visokoj razini pa se vratio u matični klub koji ga je na kraju za 550 tisuća eura prodao u Hajduk.

I vrlo brzo se Ferro vratio u dobar ritam, opet je podsjećao na stare dane ali Portugalac se ozlijedio i završio na operaciji koljena, a nakon toga više ništa nije bilo isto. Od rujna prošle godine nije igrao u službenoj utakmici sve do utakmice protiv Lokomotive na Kranjčevićevoj u posljednjem kolu, a tad je dobio tri minute. On je dres Hajduka nosio 32 puta, a zabio je dva gola uz dvije asistencije.

Susret 26. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Slaven Belupo | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

S Hajdukom je potpisao ugovor do 2026. godine uz mogućnost produljenja na još godinu dana, ali od toga ništa. Tek se oporavio od ozljede koljena i njegovi će se menadžeri morati potruditi da mu pronađu klub, a do tad će ga plaćati Hajduk.

Igrao toplo-hladno pa brisao fotografije s društvenih mreža

Bivši predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić izjavio je kako će na Poljud stizati igrači koje neće trebati guglati, ali Yassine Benrahou ipak je morao u tražilicu. I trebalo mu je neko vrijeme da se aklimatizira i dođe u udarni sastav, ali kad je to napravio, bio je važna karika u momčadi 'bilih'.

I sve je bilo dobro do početka prošle sezone kad je igrao, ali nije to bio onaj Benrahou iz sezone u kojoj se pridružio 'bilima'. Od početka ove godine uglavnom je bio na klupi uz jedan bljesak protiv Gorice, a nije sporno da je imao kvalitetnu lijevu nogu te je s pozicije prednjeg veznog bio prijetnja protivnicima, a znao je proigrati suigrače te zaprijetiti iz prekida. No, završio je izvan momčadi, a i izbrisao je sve fotografije u dresu Hajduka s društvenih mreža te je tu krenuo put prema odlasku iz Splita.

Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Marokanac ima ugovor do ljeta 2026. godine uz opciju produženja na još godinu dana, a za vrijeme pronalaska nove destinacije trenirat će odvojeno od momčadi. U 'bilom' dresu je odigrao 49 utakmica u kojima je zabio osam golova uz devet asistencija.