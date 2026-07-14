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HNS NAPRAVIO IZNIMKU

Bilić dobio ugovor kakav nije nijedan izbornik u povijesti

Piše Domagoj Vugrinović,
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Bilić dobio ugovor kakav nije nijedan izbornik u povijesti
Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Prve informacije govorile su da bi Bilićev ugovor mogao vrijediti do Europskog prvenstva 2028., ali HNS se na kraju odlučio za dulju suradnju

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Slaven Bilić u ponedjeljak je i službeno postao novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. HNS i Bilić potpisali su ugovor na četiri godine, do Svjetskog prvenstva 2030., čime je Savez novom izborniku iskazao veliko povjerenje.

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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prve informacije govorile su da bi ugovor mogao vrijediti do Europskog prvenstva 2028., ali HNS se na kraju odlučio za dulju suradnju. To je prvi put u povijesti hrvatske reprezentacije da je izbornik odmah dobio četverogodišnji ugovor. Dosad su hrvatski izbornici u pravilu potpisivali ugovore na dvije godine.

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Bilić će na klupi naslijediti Zlatka Dalića, koji je nakon Svjetskog prvenstva odlučio otići s mjesta izbornika. Time završava najuspješnija era u povijesti hrvatske reprezentacije, obilježena srebrom na Svjetskom prvenstvu 2018., broncom 2022. i srebrom u Ligi nacija 2023. godine.

Kako za Sportske novosti piše Dražen Antolić novi izbornik imat će osjetno manju plaću od Dalića. Prema posljednjem ugovoru, Dalić je zarađivao 180.000 eura bruto mjesečno, odnosno 2.160.000 eura bruto godišnje. U HNS-u ističu da je takav ugovor zaslužio povijesnim rezultatima i osvojenim medaljama.

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Točan iznos Bilićeve plaće nije potvrđen, ali iz Saveza neslužbeno poručuju da je riječ o bitno manjoj cifri. Bilić je, prema istim informacijama, prihvatio ponudu predsjednika HNS-a Marijana Kustića bez prevelikog inzistiranja na financijskim uvjetima.

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Novi izbornik dobio je ukupni iznos za sebe i stručni stožer, a sam će rasporediti koliko će komu pripasti. Ugovor će sadržavati i stimulativni dio, odnosno bonuse za rezultate, plasmane na velika natjecanja i eventualne uspjehe s reprezentacijom.

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