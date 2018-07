Bilić Englezima: Luka Modrić je definitivno najbolji igrač SP-a

Čekali smo ovo 20 godina. Ne moram posebno ni napominjati da su obje momčadi spremne dati sve od sebe u ovoj utakmici, baš sve. Bit će to nervozna i teška utakmica jer i jedni i drugi su patili na posljednjim natjecanjima. Hrvatska je plakala na zadnjim natjecanjima, no sada smo iskusniji i došli smo u dio natjecanja gdje smo spremni na sve, rekao je Slaven Bilić za engleski Telegraph.

A čovjek koji je kao izbornik s Hrvatskom srušio Englesku te u Premiershipu vodio West Ham idealan je sugovornik prije utakmice generacije.

- Iako ste puno veći od nas, ne može se reći da je ovo veće postignuće za nas nego za vas jer smo mi i prije 20 godina bili u polufinalu. U najmanju ruku jednako smo uspješni. Da vam budem iskren, mislim da još nismo vidjeli najbolje ni od Hrvatske, ni od Engleske na ovom Svjetskom prvenstvu, pogotovo u zadnje dvije utakmice - smatra Bilić te nastavlja:

- Protiv Argentine smo odigrali najbolje, no nakon toga smo pokazali nešto što ova generacija prije nije imala. Nikad nismo pobjeđivali u takvim utakmicama, teškim i ružnim, uvijek smo morali biti puno bolji od protivnika, igrati lijepi nogomet da bismo pobijedili. A sada smo pokazali da možemo pobijediti i na ovakav način.

Zna Slaven i gdje leži ključ naše igre.

- Hrvatska će biti najveći test za Engleze do sada jer imamo doista kvalitetne igrače na cijelom terenu, a posebno u veznom redu. Niste se još suočili s tim na ovom SP-u. Imamo jedan od najboljih veznih parova na svijetu Modrić - Rakitić, a imamo i Brozovića, Kovačića... Vezni red je uvijek najvažniji za momčadi koje vole imati loptu u nogama. I jedni i drugi volimo se nadigravati, no Englezi mogu igrati i prilično direktno dok mi volimo dominirati u posjedu lopte. Imamo igrač svjetske klase koji su se spremni žrtvovati u obrani i raditi prljav posao.

Kao i ostatak nogometnog svijeta, i Slaven je istaknuo kapetana Hrvatske.

- Luka Modrić najbolji je igrač i najkompletniji veznjak SP-a. No, teško je meni suditi o Luki jer ja to govorim već godinama. Poseban je, jedinstven igrač. On pokreće momčad, radi u obrani, pritišće suparnika, ima sjajnu kratku i dugu loptu, asistira, osvaja teren, zna ubadati s loptom i zabijati golove. Vođa je i preuzima odgovornost, Luka je srce ove momčadi. I nema uopće veze što je osvojio četiri Lige prvaka jer je i dalje jedan od najgladnijih nogometaša na ovom SP-u. A kad to dodati njegovoj kvaliteti i poniznosti dobijete najboljeg igrača SP-a. Definitivno!

Bivši izbornik pun je riječi hvale za našu drugu zvijezdu, ali i ostale naše igrače.

- Pogledajte samo kako Ivan Rakitić igra, pogotovo protiv Argentine. Često imate velike igrače koji pokušavaju sve zadiviti na velikim natjecanjima. No njih dvojica nisu takvi, oni su ponizni i u tome je ključ uspjeha. Rebić je do sada naš najbolji napadač na SP-u. Brz je, jak i nitko zapravo nije očekivao da će odigrati ovakav SP. Subašić je bio briljantan, pogotovo na penalima, a Vida i Lovren su uz Yerryja Minu, Davinsona Sancheza, Josea Gimeneza i Diega Godina najbolji braniči na SP-u.

Od Engleza je očekivao puno.

- Nisam iznenađen njihovim igrama. Nisam bio siguran da će doći ovako daleko, no već nakon utakmice s Tunisom rekao sam da takve pobjede ujedinjuju momčad. Imate mladu momčad koju sjajno vodi Southgate, a kad Kane onako zabija, možete puno.

Na kraju je pokušao predvidjeti i ishod te je upozorio Hrvatsku.

- Engleska mladost igra jako važnu ulogu, oni jednostavno uživaju u nogometu. I zato, šanse su 50:50 - zaključio je Bilić.

