UŽIVO Bilić: Mi želimo i trebamo novi stadion, to je ključno!

U Hajduku od 17 sati na Poljudu održat će se konferencija za medije na kojoj će se predstaviti planove vezane uz infrastrukturnu budućnost kluba. Najavljeno je da će glavna tema biti veliki projekti koji bi trebali odrediti dugoročni razvoj splitskog kluba. Već neko vrijeme u javnosti se govori o mogućnosti izgradnje potpuno novog stadiona ili temeljite obnove postojećeg Poljuda. Uz to se spominje i projekt izgradnje nogometnog kampa u Žrnovnici na prostoru sadašnjih golf-terena, za koji su se već pojavile prve idejne skice.

U uvodu se obratio Ivan Bilić koji je poručio kako će se danas pričati samo o infrastrukturi, a ne o rezultatima.

- Prvi prioritet je pronaći novog sportskog direktora, blizu smo tome i to ćemo na vrijeme komunicirati. Isto tako trener ima našu punu podršku. Klubu je cilj da ostane drugi i da ide s što bolje mjesta u Europi. Cilj je i ulagati u mlade igrače - započeo je Bilić pa se okrenuo glavnoj temi.

- Klub je zajedno s odjelom članstva proveo anketu koja je nama jako relevantna. Htjeli smo ispitati što naši članovi misle, a imali smo i druženje s našim DPH-ovima. Imali smo više sastanaka s tijelima jave uprave, državnim i Gradom te stručnjacima i to na dvije teme. Kamp i novi stadion. Po pitanju kampa ste i sami pisali kako je prije tjedan dana bio sastanak gdje je ministar Bačić izjavio kako će država predati gradu vlasništvo nad zemljom u Stobreču, a grad bi kroz javni natječaj nama trebao predati gradnju. Klub ima obvezu predati idejno riješenje. Mi se nadamo da ćemo do kraja godine imati sve riješeno i da ćemo krenuti u gradnju.

- Što se stadiona tiče u četvrtak u kino dvorani Poljuda savjetnik grada će prezentirati rezultate studije i onda će i javnosti biti puno jasnije neke stvari po pitanju alternativa što se tiče stadiona.