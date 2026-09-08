Bilić otvorio vrata Livaji: 'Ja sam njegov fan, volim takve igrače. Ima šansu biti pozvan'

Slaven Bilić u ponedjeljak je objavio svoj prvi popis hrvatskih reprezentativaca nakon odlaska s klupe 2012. godine. Na njemu su se našla i neka nova imena koja njegov prethodnik Zlatko Dalić nije koristio. Najviše se govorilo o povratku Josipa Mišića među "vatrene", a tu su i Josip Juranović, koji nije bio na Svjetskom prvenstvu, te Ivan Smolčić, Franjo Ivanović i Dion Drena Beljo.

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Pokretanje videa... VIDEO Slaven Bilić je objavio popis za Ligu nacija | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Pozivanjem nekoliko Dinamovih igrača Bilić je pokazao veće povjerenje u nogometaše iz HNL-a, a mnoge je iznenadilo to što na popisu nema nijednog nominalnog lijevog beka. Na Svjetskom prvenstvu na toj su poziciji igrali Joško Gvardiol i Ivan Perišić, iako nijednom od njih to nije prirodna pozicija. Bilić je naglasio da na lijevom beku vidi i Juranovića.

Osvrnuo se i na stoperski dvojac Gvardiol - Vušković, koji bi mogao predstavljati zalog za budućnost.

- Vidim ih kao stopere, ali ne nužno kao par. Na Svjetskom prvenstvu imali smo šest stopera. Uvijek nam trebaju stoperi. Ćaleta-Car sada nije na popisu jer nije na radnoj temperaturi. Vušković je stoper, Gvardiol pokriva više pozicija. Ja ga vidim kao stopera - rekao je Bilić u intervjuu za Marka Vargeka na RTL-u pa se osvrnuo i na Perišića na poziciji beka.

- Vidim ga na lijevoj strani, iako u PSV-u igra desno. On je monstrum, i fizički i psihički. Vidim ga na lijevoj strani, i kao beka. Na krilu mu nedostaje dolazaka na drugu stativu. Vidim ga na lijevoj strani i kao krilo i kao beka.

Jedno od pitanja odnosilo se i na mogući povratak Marka Livaje među "vatrene".

- Ja sam Markov fan. Volim takve igrače. Neću sada politički odgovarati, ali svatko tko igra nogomet, voli hrvatsku reprezentaciju i ponaša se u skladu s tim ima šansu biti pozvan. Teren je mjerilo, ali u hrvatskoj reprezentaciji moraš biti pravi i izvan terena, a on to jest. Marko prvo mora potvrditi status i minutažu u Hajduku, kao i svi ostali igrači.

Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatsku čeka vrlo teška skupina u Ligi nacija, u kojoj će igrati protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske te brončane Engleske.

- To je i kazna i prilika. Liga nacija je važna, ali glavni cilj je Euro za dvije godine i doveden sam zbog velikog rezultata tamo. Ne bi bilo loše igrati s Gibraltarom da skupimo samopouzdanje, ali ovo su velike utakmice, protiv svjetskih protivnika. Malo je puno što igramo tri utakmice u osam dana, dvaput protiv Španjolske i jednom protiv Engleske. Malo je puno, ali puno je i njima - zaključio je Bilić.