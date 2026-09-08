Čitatelji 24sata podijeljeni oko Bilićeva popisa. Evo što ste rekli

Slaven Bilić u ponedjeljak je objavio prvi popis otkako se vratio na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Novi/stari izbornik ''vatrenih'' nije napravio dramatičnu promjenu popisa u odnosu na prethodnika Dalića, ali ističu se adicije dinamovaca, Josipa Mišića i Diona Drene Belje.

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Pokretanje videa... VIDEO Slaven Bilić je objavio popis za Ligu nacija | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Oni će tako opet bit priključeni reprezentaciji, dok su Bilićev pretpoziv dobili neki važniji aduti iz prošlosti, poput Marina Pongračića, Duje Ćalete-Cara i Tonija Fruka... S popisa su ispali i Kristijan Jakić te Nikola Moro. Tim smo povodom pitali vas, čitatelje 24sata, slažete li se s Bilićevim popisom za nadolazeće susrete u Ligi nacija.

U anketi 24sata glasovalo je više od 2000 čitatelja, a njih 62 posto složilo se s Bilićevim izborima. Iako je to većina, jasno je kako je Bilićev popis podijelio mišljenja naših čitatelja. Čak njih 38 posto nije se složilo s Bilićem.

Zagreb: Slaven Bili? objavio popis igra?a za nadolaze?e utakmice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Objavili smo još jednu anketu na 24sata. U njoj smo, pak, pitali čitatelje jesu li hajdukovci Michele Šego i Šimun Hrgović zaslužili barem Bilićev pretpoziv. Šego rešeta mreže u Europi i HNL-u, a Hrgović se pokazao kao opcija za deficitarnu poziciju lijevog beka.

U anketi je glasovalo oko 500 čitatelja, a skoro polovica, točnije, njih 47 posto, smatralo je kako hajdukov dvojac nije zaslužio Bilićev (pret)poziv. Njih 32 posto smatra kako su zaslužili barem pretpoziv, a 21 posto misli kako su trebali biti na popisu.