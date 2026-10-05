GLEDAJTE UŽIVO Bilić i Modrić najavljuju Španjolce na Poljudu

Sad bi s jedne strane htjeli da se godinu dana ne igra utakmica. Ali, s druge strane, možemo okrenuti novi list, poručio je šokirani Slaven Bilić na Rujevici nedugo nakon povijesno teškog poraza "vatrenih" (0-7) od Engleske. Dugo će se još pamtiti blamaža u Rijeci, ali pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je izazov, i to ništa manje jednostavan.

Na Poljud (utorak, 20.45 sati) stiže svjetski i europski prvak, Španjolska. Momčad Luisa de la Fuente već nas je deklasirala u Sevilli (4-1), iako je Bilić tada rotirao sastav. Samopouzdanje je jako nisko nakon dva teška poraza 'vatrenih', a pritisak je veliki. Jer, iako Liga nacija u ničijim očima nije natjecanje od primarne važnosti, onakvi porazi ostavljaju težak i gorak dojam...

Foto: Eva Korinkova

Puno je pitanja u zraku uoči utakmice na Poljudu, a neka od njih izbornik "vatrenih" pokušat će dati odgovor na konferenciji za javnost, koja počinje u 17 sati. Uz Bilića će se javnosti obratiti kapetan "vatrenih" Luka Modrić, koji je nakon debakla na Rujevici teško nalazio riječi i po prvi put osjećao sram u 20 godina s reprezentacijom.

Njihovo obraćanje moći ćete pratiti uživo u video i tekstualnom prijenosu 24sata od 17 sati.

Uskoro opširnije...