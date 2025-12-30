Obavijesti

ČELNIK HAJDUKA O ODLASCIMA

Bilić: 'Pet klubova želi jednog našeg igrača, a prijelazni rok ne bi trebao biti pretjerano 'busy'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mi ćemo gledati da u slučaju potrebe nadomjestimo neku situaciju, ali zapravo gledamo da se pojačamo na ljeto i pripremimo što bolje za Europu, rekao je predsjednik Hajduka

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić iznio je viziju kluba za nadolazeće razdoblje, a glavne smjernice su financijska stabilnost i dugoročni rast, što nužno utječe i na strategiju u prijelaznom roku.

Dok navijači priželjkuju zvučna pojačanja koja bi odmah donijela prevagu u borbi za naslov, čini se da uprava kluba ima nešto drugačiji, oprezniji pristup. Zimski prijelazni rok bit će miran, a pravi "napad" na tržište planira se tek za ljeto, kada će se slagati momčad za europske izazove.

Zimska tržnica u znaku opreza

Čini se da su na Poljudu naučili lekcije iz prošlosti, kada su se ishitrenim odlukama i paničnim kupovinama često stvarali veći problemi od onih koji su se pokušavali riješiti. Bilić je jasno poručio kako se ove zime ne treba nadati velikom prometu, barem što se tiče dolazaka. Fokus je na očuvanju kostura momčadi i eventualnim popunama na pozicijama koje ostanu upražnjene.

Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje
Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

‍- Naš zimski prijelazni rok ne bi trebao biti pretjerano "busy". Mi ćemo gledati da u slučaju potrebe nadomjestimo neku situaciju, ali zapravo gledamo da se pojačamo na ljeto i pripremimo što bolje za Europu. Momčad je solidno postrojena sada - izjavio je Bilić za RTL.

Tko je na izlaznim vratima Poljuda?

Dok se o dolascima govori s oprezom, puno je jasnija situacija s potencijalnim odlascima. Hajdukova financijska stabilnost uvelike ovisi o prodaji igrača, a klub se ponovno okreće svojoj akademiji kao glavnom izvoru prihoda. Prvi na listi za prodaju je mladi Branimir Mlačić, za kojeg postoji konkretan interes s nekoliko adresa.

‍- Mlačić je naš tržišno najinteresantniji igrač. Najviše ima interesa i postoje interesi od četiri-pet klubova. Vjerujemo da ćemo dobiti ponudu, a tada ćemo vas izvijestiti - potvrdio je predsjednik.

Foto: HNK Hajduk

Jedan od onih koji je na izlaznim vratima je Niko Sigur. Želi ga engleski Wolverhampton.

-Tijekom pregovora i tijekom razgovora koje imamo po tom pitanju mi ulazimo u inicijativu da igrači koji sad igraju ostanu do kraja sezone, dakle da ostanu na posudbu. Svakako ćemo pokušati zadržati igrače koji su u prvih 11 da ostanu do kraja sezone.

