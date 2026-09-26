Bilić poslao trojicu igrača na tribine uoči dvoboja s Česima

Novi stari Slaven Bilić nekoliko sati uoči utakmice s Češkom napravio je još neke promjene u sastavu. Osim Martina Baturine koji neće istrčati zbog viroze s kojom se borio proteklih nekoliko dana, Bilić neće moći računati ni na Kristijana Jakića, Marina Pongračića i Petra Musu.

Prema službenom popisu koji je objavila Uefa na svojim službenim stranicama njih trojice nema u zapisniku za utakmicu koja se igra na Fortuna Areni s početkom u 20.45 sati.

Podsjetimo, Bilić je za ovaj reprezentativni ciklus pozvao 27 igrača koji će konkurirati tijekom deset dana u kojima 'vatreni' igraju četiri utakmice.

U zapisniku za susret protiv Češke su:

Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Braniči: Josip Stanišić, Ivan Smolčić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo

Veznjaci: Lovro Majer, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Petar Sučić, Luka Sučić, Josip Mišić

Napadači: Andrej Kramarić, Ante Budimir, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Marco Pašalić, Igor Matanović