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NEMA IH U ZAPISNIKU

Bilić poslao trojicu igrača na tribine uoči dvoboja s Česima

Piše Issa Kralj,
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Bilić poslao trojicu igrača na tribine uoči dvoboja s Česima
Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Prema službenom popisu koji je objavila Uefa na svojim službenim stranicama nedostaju Jakić, Pongračić i Petar Musa

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Novi stari Slaven Bilić nekoliko sati uoči utakmice s Češkom napravio je još neke promjene u sastavu. Osim Martina Baturine koji neće istrčati zbog viroze s kojom se borio proteklih nekoliko dana, Bilić neće moći računati ni na Kristijana Jakića, Marina Pongračića i Petra Musu

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Prema službenom popisu koji je objavila Uefa na svojim službenim stranicama njih trojice nema u zapisniku za utakmicu koja se igra na Fortuna Areni s početkom u 20.45 sati. 

Podsjetimo, Bilić je za ovaj reprezentativni ciklus pozvao 27 igrača koji će konkurirati tijekom deset dana u kojima 'vatreni' igraju četiri utakmice. 

U zapisniku za susret protiv Češke su:

Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Braniči: Josip Stanišić, Ivan Smolčić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo

Veznjaci: Lovro Majer, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Petar Sučić, Luka Sučić, Josip Mišić

Napadači: Andrej Kramarić, Ante Budimir, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Marco Pašalić, Igor Matanović

 

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