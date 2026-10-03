Bilić: Kolektivni raspad! Tražio sam odgovore, a dobio sam one koje nisam htio. Nismo dorasli

U trećem nastupu ovosezonske Lige nacija nogometaši Hrvatske su upisali drugi poraz, Engleska je na Rujevici ove subote slavila s čak 7-0 (4-0). Bio je to najteži poraz hrvatske nogometne reprezentacije, a Slaven Bilić teško je nalazio riječi nakon utakmice.

- Teško je reći nešto pametno i pozitivno nakon ovakve utakmice. Razočaran sam, žao mi je djece, navijača, nas, igrača, vjerujte, nikome nije teže nego nama. Pričali smo prije ovog obraćanja i moramo prihvatiti ovaj rezultat. Može se pričati o nogometu nakon 7-0, ali što reći, osim da su oni od početka bili bolji u svakom aspektu nogometne igre. Toliko su bili brži, agresivniji, kvalitetniji... Pao nam je i fokus, stalno smo gubili duele, padao je gol za golom, užasno je teško ovo prihvatiti.

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

- Isto što i na kraju utakmice. Da ne očekujem ikakav preokret, rekao sam im da bih potpisao da utakmica završi 4-0. Znam kako su se osjećali naši i njihovi igrači na poluvremenu. Vrijeme je da pokažemo karakter i zajedništvo, nešto što Hrvatska uvijek ima. Na poluvremenu je jedini zadatak bio da se skupimo, da ne dopustimo peti, šesti gol... To je bilo to. Teško je igrače bilo dignuti - rekao je i dodao...

Foto: Antonio Bronic

- Glupo je reći: 'Ajmo sada pobijediti Španjolsku', ali sada je taj trenutak. Moramo pokazati karakter. Lako je biti dobar, prijatelj i kum kada je sve bajno i krasno. Sad treba pokazati jesmo li ili nismo.

Što je pošlo po krivu?

- Nemam odgovor, nikad nisam bježao od odgovornosti. Imamo neke igrače koji nisu standardni i nemaju minutažu koja je potrebna. Ali ne može biti ovolika razlika... Bilo bi drugačije da je Engleska igrala u neočekivanom sastavom. Igrali su točno kako uvijek igraju. Malo drukčije nego na SP-u, ali imali smo uzorak na temelju kojeg smo pripremili utakmicu. Dobili su nas na akcije koje smo predvidjeli i znali da nas očekuju. Nismo iznenađeni, sve je bilo kako smo se pripremali.

Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Izbornik je zatim nastavio...

- U životu i svakom poslu nema uspjeha ako nema energije. Ovi igrači imaju energiju, da je nemaju, ne bi napravili to što su napravili. Ali večeras nismo imali tu energiju. To se vidjelo od prve sekunde, gazili su nas. Kvaliteta je neupitna, pa imamo je i mi.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Što mislite o sedam golova?

- Nisu kriva samo njih četvorica u obrani. Nemoguće je da mi ne izlazimo na njihove igrače. Čak ni Harryja Kanea kada bi se vratio po loptu. A istovremeno su bili sami i ovi kod šesnaesterca. Pa to nije logično, ne mogu biti slobodni igrači na polovici terena i na rubu šesnaesterca. Ima stvari za koje znam da ih moram popraviti, to sam znao čitavo ljeto, ali to nije razlog za ovaj rezultat. Ne mogu to reći. Ovo je bio kolektivni raspad. Bilo je igrača koji su izgledali sasvim pristojno na početku, ali velika većina, jednostavno to nije bilo dobro. Bili smo nedorasli, ovo nije bila ista liga, a nije tako. Neki se s Englezima bore za mjesto u klubovima.

- Sad bi s jedne strane htjeli da se godinu dana ne igra utakmica. Ali, s druge strane, da okrenemo novi list. Neke utakmice treba zaboraviti. Pikirali smo utakmicu s Engleskom, tražio sam odgovore u ovim utakmicama i dobio sam ih, ali ne one koje sam želio. Sevillu se moglo zaboraviti, ali ovo, ne...