'Bilo je to ispunjenje dječačkog sna pred mojim Maksimirom'

'Da nastavimo tako zabijati tri gola po utakmici, to bi bilo super. Igra će biti još bolja kad se opet uhodamo' rekao je trener Dinama Igor Jovićević nakon pobjede protiv Slaven Belupa (3-2) na Maksimiru

<p>Sigurno da je emotivno. Ispunjenje dječačkog sna, izaći pred svoje navijače na Maksimir i osvojiti tri boda u globalu zasluženo. Odigrali smo tešku utakmicu, počeli smo dobro i zabili dva gola. Imali smo kontrolu nad igrom i još neke situacije da to uvećamo, taj gol u zadnjoj sekundi prvog poluvremena nas je malo poremetio i onda je to trajalo i u drugom poluvremenu gdje je ritam pao i dolazilo je do nekih pogrešaka u dodavanjima. Linije su bile razvučene i izgubila se struktura. Međutim, bili smo uporni, odradili smo nekoliko izmjena koje su dovele do toga da se osvježi momčad i da se primaknemo golu Slavena, započeo je nakon utakmice protiv <strong>Slaven Belupa</strong> (3-2) trener <strong>Dinama Igor Jovićević</strong>.</p><p>Bila je to za njega posebno emotivna utakmica na početku koje se održala i minuta šutnje za njegovog oca, a njegova je intervencija sa izmjenama u drugom dijelu pomogla Dinamu da uhvati ritam i na kraju pobjedi golom u posljednjim minutama.</p><p>- Tako je i došao taj korner koji je iskorišten od <strong>Petkovića</strong>. Tri boda vrlo važna, da tako nastavimo zabijati tri gola po utakmici bila bi to jaka stvar. Sigurno će igra biti još bolja s vremenom kad se još uhodamo i kad uhvate ritam jer smo vidjeli u drugom poluvremenu da je danas pao ritam i da fizički nismo na pravom nivou što se odrazilo na tehniku i taktiku. Ostajemo na prvom mjestu i idemo dalje - zaključio je Jovićević.</p><p>U sljedećem kolu Dinamo putuje u <strong>Goricu </strong>koju je ove sezone tri puta pobjeđivao.</p><p>- Jak protivnik, ratoborni, trkački raspoloženi. Osjetili smo to u Maksimiru u prijateljskoj utakmici gdje su nas dobili 2-3. Bit će to taktičko nadmudrivanje i duel igra u kojoj moramo biti ravnopravni i naći neka rješenja - zaključio je trener Dinama.</p>