Bio blizu Dinama, a sad u Barci radi čuda. U 21. stoljeću u prvih 7 kola više je zabio samo jedan

Raphinha je u subotu u Sevilli odigrao utakmicu za pamćenje! Barcelona je pobijedila 3-1, a sva tri gola zabio je upravo 29-godišnji brazilski napadač. Nakon prvih sedam kola LaLige već je na 12 pogodaka, dok je u svim natjecanjima stigao do 14 golova i tri asistencije.

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Takav učinak nije viđen još od Cristiana Ronalda. Samo je Portugalac u 21. stoljeću bio učinkovitiji nakon prvih sedam prvenstvenih utakmica svoje momčadi - u sezoni 2014./2015. zabio je 13 golova za Real.

Raphinha kao da se zainatio. Lani je, naime, bio peti u izboru za Zlatnu loptu, a ove godine nema ga ni među 30 nominiranih. Danas je jedna od najvećih Barceloninih zvijezda i vrijedi 70 milijuna eura, a prije osam godina bio je blizu Dinama. Tad je igrao za Vitóriju Guimarães.

- To je jedan od najboljih igrača koje smo mogli dovesti, a nismo. Bilo je nekih prepreka, ali moglo se to realizirati. Tad je bio u razvoju. Krasna lijeva noga - otkrio je Marijan Vlak, tad sportski direktor Dinama.