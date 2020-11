"Bio je bolji od ostalih zbog toga što se on igrao nogometa"

Ivan Gudelj bio je najbolji junior EP 1979. godine, a Diego Maradona iste je godine bio proglašen najboljim juniorom na SP u Japanu, gdje je Argentina slavila protiv Jugoslavije 1-0 i postala svjetski prvak.

<p>Rijetki su naši igrači koji su imali prigodu svjedočiti veličini i genijalnosti Diega Maradone iz prve ruke, s terena, a jedan od njih je i legendarni <strong>Ivan Gudelj</strong>, koji je igrao protiv Maradone na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Japanu 1979. godine. Maradona je došao na to prvenstvo pokazati Argentini i svijetu da ga je izbornik Cesar Luis Menotti nepravedno izostavio s popisa igrača koji su godinu dana ranije kao domaćini osvojili Svjetsko prvenstvo za seniore.</p><p>- Mi smo na prvenstvo došli kao prvaci Europe, bili smo vrlo jaka selekcija no Argentina predvođena Maradonom bila je jača. Iako smo izgubili svega 1-0, oni su od početka do kraja bili bolji, a u ostalim utakmicama su deklasirali sve protivnike, uključujući i SSSR u finalu – prisjetio se Ivan Gudelj.</p><p>Doista, Argentina je s Maradonom pobijedila Indoneziju i Alžir s po 5-0, Poljsku 4-0, Urugvaj 2-0 i SSSR 3-1, jedino ih je reprezentacija Jugoslavije, za koju su igrali Gudelj, Ivković, Mlinarić, Baždarević..., i te kako namučila.</p><p>- Šteta što nismo izvukli bolji rezultat, ali teško je bilo igrati protiv tako jake selekcije. Najbolji igrač bio je naravno Maradona, koji kao da je svima želio ukazati na nepravdu koja mu je izostavljanjem s popisa igrača za seniorsko svjetsko prvenstvo učinjena. Već tada je pokazivao koliko je veliki igrač, koga možda i najbolje opisuje nadimak koji mu je dao pokojni Zvonimir Magdić – "mali zeleni". Za mene je bez ikakve dileme Diego Maradona najveći nogometaš na svijetu svih vremena, a godila mi je i spoznaja da sam se mogao nositi i s tako velikim igračem.</p><p>Maradona je uz pehar Svjetskog prvaka tada dobio i Zlatnu loptu kao najbolji junior svijeta, a Ivan Gudelj je bio najbolji junior Europe. Iako više nikad nisu igrali jedan protiv drugoga, Gudelj je pratio Maradoninu karijeru do samoga kraja.</p><p>- On je bio emotivac, posebna osoba koja je imala karizmu, koju su svi obožavali zbog toga što je živio život punim plućima. Maradona je bio veliki nogometaš zbog toga što se igrao nogometa, zabavljao se, bio je genijalac koji je sve radio kroz zabavu i igru. On je po meni bio dječačić koji je pokazivao svije emocije svima i bez ikakvih kočnica. Vijest o njegovoj smrti strašno me pogodila, s njim kao da je otišao i dio mene. Šteta, otišao je prerano, izgleda da Bog prije vremena uzima baš velikane koji su ostavili neizbrisiv trag u svijetu nogometa – zaključio je Gudelj.</p>