Tko je za vas najveći u povijesti?

<p>Za jedne je to, nažalost od danas pokojni, <strong>Diego Maradona</strong>, za druge <strong>Pele</strong>, za treće "originalni" <strong>Ronaldo</strong>, a za nove generacije, pak, uglavnom <strong>Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je Maradona</strong></p><p>Ne, svijet se nikada neće usuglasiti oko pitanja tko je najveći nogometaš u povijesti. Takve su stvari bile i ostale subjektivne naravi koju neće konačno presuditi nijedna anketa, nijedno mišljenje. Svatko će imati svoje argumente za svog favorita, razloge zbog kojih će one druge uvjeriti da baš taj najveći.</p><p>Maradona, Pele i Ronaldo bili su prvaci svijeta, Cristiano Ronaldo i Messi nisu. Pele je to bio čak triput, a mnogima su upravo mundijali referentna točka u ovakvim izborima. Opet, oni drugi reći će da Cristiano i Messi ispisuju povijest Lige prvaka, Zlatne lopte... Što već ne.</p><p>Međutim, upravo je Maradona jednom rekao tko je za njega najveći u povijesti. I nije nitko od gore nabrojanih.</p><p>- Mislim da je Di Stefano bio najbolji. Bio je superioran nad svima.</p><p>I, naravno, još će netko misliti da je najbolji u povijesti on, netko Puskas, Cruijff, nekome će to biti Beckenbauer, Eusebio, ali u našoj smo se anketi ograničili na prvospomenutu petoricu.</p><p>Pa, izvolite.</p>