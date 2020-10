'Bio je prelaka meta, a ja na 60 posto. Pa i trener je bio ljutit...'

Alen Babić (29) slavio je sudačkim prekidom u trećoj rundi protiv Nialla Kennedyja (36), ali nije bio u potpunosti zadovoljan. 'Nisam uspio biti 100 posto 'Savage' i zato se malo ljutim na samog sebe', rekao je nakon meča

<p>Možda nije bio dobar prekid, no on se opasno tresao. Dvije minute nakon meča se i dalje tresao, bio je dva puta na podu. Teška situacija za donijeti odluku, no sumnjam da bi meč potrajao još dugo, objasnio je nakon meča <strong>Alen </strong>'Savage' <strong>Babić </strong>(29) kako je on vidio događanja u ringu u novoj pobjedi.</p><p>Iako je u meč završio uvjerljivo sudačkim prekidom u trećoj rundi, hrvatski boksač bio je izrazito samokritičan .</p><p>- Nisam uspio biti 100 posto 'Savage' i zato se malo ljutim na samog sebe. Ja uvijek želim donijeti nešto novo. Znao sam da ga mogu kontrolirati jer sam lakši od njega, no kontrolirao sam cijeli ring. Htio sam probati nešto što do sada niste vidjeli, ali Niall je jednostavno bio prelaka meta.</p><p><strong>Leonard Pijetraj</strong> je u Alenovom kutu možda i želio da se meč malo 'razbukta' kako bi Alen skupio još iskustva, odradio neke stvari koje su dogovarali i pokazao da zna i može boksati više nego što je to dosad pokazao.</p><p>- I moj trener je ljut jer on zna kako trebam i mogu boksati. Ne znam zašto nisam odradio onako kako mogu. Pobijedio sam ga s možda 60 posto svojih mogućnosti. Niall je dobar boksač koji je danas došao pobijediti, a cijeli meč mi pokazuje koliko daleko mogu otići - jasan je bio Alen.</p><p>Svakim je danom sve veća zvijezda. Raste broj pratitelja na društvenim mrežama te je svakako najomiljenije lice u uzlaznoj putanji teške kategorije. </p><p>- Meni je ovo sve na svijetu. Emocionalna sam osoba i kroz ovo prolazim 100 posto. Svaku minutu ovoga ću uz sebe imati cijeli život. Vidio sam Nialla i njemu je ovo bilo kao neki običan meč. Meni je svaki meč na život ili smrt. Da me uzdrmao ili da sam se osjećao u opasnosti, upalio bih Savagea na maksimum, to nema nikakve sumnje. I na taj način mogu pobijediti svakoga - rekao ja Alen pa se osvrnuo na svog sljedećeg protivnika: </p><p>- Tom Little je moj idući protivnik. Trebali smo se već boriti u kolovozu, ali on nije bio spreman pa sam se na kraju borio protiv Shawndella Wintersa. U međuvremenu smo preko Instagrama postali prijatelji, on je zapravo jedan dobar momak. Bit će mi taj meč kao ovo puta dva. Prijateljski meč, ali ljudi to žele vidjeti - zaključio je popularni 'Savage'.</p>