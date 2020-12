U najdu\u017eih 28 sekundi svog \u017eivota Francuz je bio dovoljno pribran da napravi sljede\u0107e:

- Znao je postupak,\u00a0ponovio ga je u vje\u017ebama vjerojatno 1000 puta, ali u ovoj\u00a0situaciji vodio ga je instinkt za pre\u017eivljavanjem, a ne trening. Nije me\u00a0za\u010dudila hladna\u00a0reakcija francuskog voza\u010da jer ina\u010de ne bi mogao (kao ni ostali voza\u010di)\u00a0juriti 300 kilometara na sat - rekao je\u00a0glavni lije\u010dnik voza\u010da F1 Riccardo Ceccarelli.

\u00a0- Nesre\u0107a nas je podsjetila na opasnost od po\u017eara na koji se zaboravilo u zadnje vrijeme i dala nam signal da se o sigurnosti uvijek mo\u017ee pone\u0161to nau\u010diti. Sre\u0107om, FIA je stalno na poslu - zaklju\u010dio je.

Grosjean je iz bolnice zahvalio svojim 'an\u0111elima \u010duvarima' koji su ga spasili od ve\u0107ih ozljeda. Me\u0111u njima je i Ian Roberts, koordinator lije\u010dni\u010dke slu\u017ebe FIA-e. Anesteziolog koji je prethodno radio na helikopterima za hitne slu\u010dajeve prije nego \u0161to je postao glavni lije\u010dnik u Silverstoneu.\u00a0

Upravo je Roberts jedan od najzaslu\u017enijih ljudi za uvo\u0111enje sustava Halo u bolide Formule 1, a iako je Grosjean bio najve\u0107i protivnik uvo\u0111enja takvog sustava, danas je zahvalan jer je zahvaljuju\u0107i njemu ostao \u017eiv.

\u0160to je sigurnosni sustav Halo?\u00a0Rije\u010d je o za\u0161titnoj \u0161ipki koja je u kokpitu postavljena iznad glave samih voza\u010da, napravljena je od titanija, a te\u0161ka je oko devet kilograma.

-\u00a0Postoje i situacije u kojima on mo\u017ee pogor\u0161ati stvar, \u0161to mi se ne svi\u0111a, a ima nekoliko problema na koje nismo mislili. Te\u017ee je vidjeti svjetla na startu, ona su uvijek druk\u010dije postavljena. \u010cak i vidjeti zastave sa strane. Ne podupiremo Halo, ali da \u010dinjenicu da FIA bolide poku\u0161ava u\u010diniti sigurnijima - govorio je tada Grosjean.\u00a0

Ipak, francuski voza\u010d u nedjelju se\u00a0javio iz bolnice, pa rekao kako je sada ipak veliki pobornik Halo sustava.

- Iskreno, nisam bio za Halo prije nekoliko godina, ali sada mislim da je to odli\u010dna stvar za Formulu 1, a da ga nema danas vam se ne bih mogao ovako obratiti - kratko se iz bolnice putem svojih dru\u0161tvenih mre\u017ea oglasio Romain Grosjean.

Bio je usred buktinje, cipela mu zaglavila i nije smio dirati vizir

Znao je postupak, ponovio ga je u vježbama vjerojatno 1000 puta, ali u ovoj situaciji vodio ga je instinkt za preživljavanjem, a ne trening, komentirao je glavni liječnik Formule Grosjeanovu nesreću

<p>Francuski vozač Formule 1 <strong>Romain Grosjean</strong> doživio je tešku nesreću na <strong>Velikoj nagradi Bahreina</strong>, francuski vozač punom se brzinom zabio u zaštitnu ogradu, njegov se bolid prepolovio i eksplodirao. Sve je izgledalo jako ružno, no Grosjean se na koncu izvukao tek s opeklinama po rukama i gležnjevima.</p><p>Moderna Formula 1 napredovala je po pitanju sigurnosti, a Francuzu su u Bahreinu spasili zaštitno odijelo i sustav Halo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život Nikija Laude</strong></p><p>Romain Grosjean rekao je svojim prijateljima da želi voziti 13. prosinca u Abu Dhabiju, u posljednjoj utrci sezone (ove nedjelje na drugoj VN Bahreina zamijenit će ga testni vozač Pietro Fittipaldi). Kako sam kaže, ne želi napustiti F1 s lošim uspomenama, izvrsno je raspoložen, liječnici mu liječe opekline, a on bi već u utorak mogao napustiti vojnu bolnicu u Manami.</p><p>Nesreća je izgledala stravično: nakon udara u zaštitnu ogradu bolid se prepolovio, a benzin koji je iscurio iz spremnika zapalio je vatru, a Grosjean se nekako uspio izvući iz gorućeg vozila.</p><p>U najdužih 28 sekundi svog života Francuz je bio dovoljno pribran da napravi sljedeće:</p><p>- Znao je postupak, ponovio ga je u vježbama vjerojatno 1000 puta, ali u ovoj situaciji vodio ga je instinkt za preživljavanjem, a ne trening. Nije me začudila hladna reakcija francuskog vozača jer inače ne bi mogao (kao ni ostali vozači) juriti 300 kilometara na sat - rekao je glavni liječnik vozača F1 <strong>Riccardo Ceccarelli</strong>.</p><p> - Nesreća nas je podsjetila na opasnost od požara na koji se zaboravilo u zadnje vrijeme i dala nam signal da se o sigurnosti uvijek može ponešto naučiti. Srećom, FIA je stalno na poslu - zaključio je.</p><p>Grosjean je iz bolnice zahvalio svojim 'anđelima čuvarima' koji su ga spasili od većih ozljeda. Među njima je i Ian Roberts, koordinator liječničke službe FIA-e. Anesteziolog koji je prethodno radio na helikopterima za hitne slučajeve prije nego što je postao glavni liječnik u Silverstoneu. </p><p>Upravo je Roberts jedan od najzaslužnijih ljudi za uvođenje sustava Halo u bolide Formule 1, a iako je Grosjean bio najveći protivnik uvođenja takvog sustava, danas je zahvalan jer je zahvaljujući njemu ostao živ.</p><p>Što je sigurnosni sustav Halo? Riječ je o zaštitnoj šipki koja je u kokpitu postavljena iznad glave samih vozača, napravljena je od titanija, a teška je oko devet kilograma.</p><p>- Postoje i situacije u kojima on može pogoršati stvar, što mi se ne sviđa, a ima nekoliko problema na koje nismo mislili. Teže je vidjeti svjetla na startu, ona su uvijek drukčije postavljena. Čak i vidjeti zastave sa strane. Ne podupiremo Halo, ali da činjenicu da FIA bolide pokušava učiniti sigurnijima - govorio je tada Grosjean. </p><p>Ipak, francuski vozač u nedjelju se javio iz bolnice, pa rekao kako je sada ipak veliki pobornik Halo sustava.</p><p>- Iskreno, nisam bio za Halo prije nekoliko godina, ali sada mislim da je to odlična stvar za Formulu 1, a da ga nema danas vam se ne bih mogao ovako obratiti - kratko se iz bolnice putem svojih društvenih mreža oglasio Romain Grosjean.</p>