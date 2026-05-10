ZLATNA KOPAČKA SP-A

Bio je zvijezda Reala, sad nakon četiri utakmice u MLS-u odlazi

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

James Rodríguez napustit će Minnesotu United sljedeći tjedan i neće se vratiti u klub nakon Svjetskog prvenstva, a kolumbijski mediji javljaju da razmišlja o završetku karijer

Kolumbijska zvijezda, James Rodriguez (34), odigrat će posljednju utakmicu za Minnesotu u srijedu protiv Colorado Rapidsa, nakon čega odlazi u reprezentaciju. Ugovor koji je potpisao vrijedi do 30. lipnja, a klub nije iskoristio opciju produljenja. Minnesota je, prema izvorima upoznatim sa situacijom, poštovala Jamesove želje i nije ga zadržavala. 

Za Minnesotu je nastupio samo četiri puta u MLS-u, od toga jednom kao starter, neobična statistika za igrača njegova statusa. Unatoč tome, suigrači i čelnici kluba opisuju ga kao vrhunskog profesionalca.

THE CANADIAN PRESS 2026-03-15
Foto: ETHAN CAIRNS/PRESS ASSOCIATION

Kolumbijski mediji izvijestili su da bi se 34-godišnjak mogao umiroviti nakon Svjetskog prvenstva. James je nastupao na obje kolumbijske utakmice u posljednjoj reprezentativnoj pauzi i bit će jedna od središnjih figura momčadi na turniru.

Njegova karijera bila je prepuna uspona i padova. Svijet ga je upoznao na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu, gdje je briljirao i postigao neke od najljepših golova turnira, uključujući sjajan volej protiv Urugvaja. Nakon toga stigao je veliki transfer u Real Madrid, no kontinuitet koji se od njega očekivao nikada nije u potpunosti ostvario.

Prošao je kroz Španjolsku, Njemačku, Englesku, Katar, Grčku i SAD, ali nigdje nije ostao dovoljno dugo da postane pravi lider momčadi. Ozljede su ga redovito kočile u ključnim trenucima, a treneri su ga hvalili zbog talenta, ali kritizirali zbog nedostatka fizičke spremnosti.

Paradoksalno, za reprezentaciju Kolumbije igrao je redovito odlično čak i kada u klubovima nije bio u formi. Mlađim igračima ostaje simbol najvećih uspjeha kolumbijskog nogometa u modernoj eri.

Ako se zaista odluči povući nakon Mundijala, iza sebe ostavlja priču o iznimnom talentu koji nije u potpunosti ostvario ono što mu se predviđalo, ali i o igraču kojeg su navijači diljem svijeta voljeli zbog atraktivnog i prepoznatljivog stila igre.

