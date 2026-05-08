SPEKTAKL SE SREMA

POVIJESNI TURNIR Fifa sprema tri ceremonije otvaranja SP-a!

Piše Bruno Lukas,
Foto: Amber Searls/REUTERS

Fifa planira održati ceremonije otvaranja na svakoj od prvih utakmica Svjetskog prvenstva s domaćinima ovog ljeta, kao i posebne ceremonije obilježavanja 250. obljetnice Amerike tijekom turnira

Po prvi put u povijesti Svjetskog prvenstva Fifa planira održati čak tri zasebne ceremonije otvaranja, po jednu za svakog od trojice domaćina. Turnir kreće 11. lipnja utakmicom Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteca u Meksiku. 

Nastupit će Maná, meksički rock bend, dobitnik višestruke nagrade Grammy, pop zvijezda Alejandro Fernández i pjevačica Belinda. Pridružit će im se tradicionalni meksički sastav Los Ángeles Azules i južnoafrička kantautorica Tyla.

Dan kasnije Kanada otvara Svjetsko prvenstvo protiv Bosne i Hercegovine u Torontu uz nastupe domaćih pjevača Michael Bubléa, Alanise Morissette i Alessie Caru.

Iste večeri SAD dočekuje Paragvaj na stadionu SoFi kod Los Angelesa. Glavna atrakcija bit pop zvijezda će Katy Perry, a uz nju nastupaju hip hop izvođač Future, DJ Sanjoy i Lisa, Tajlanđanka iz Južnokorejske grupe Blackpink. Ceremonije počinju 90 minuta prije utakmice i traju između 13 i 16 minuta.

Na Dan neovisnosti, 4. srpnja, Fifa odaje počast 250. obljetnici SAD-a na utakmicama u Philadelphiji i Houstonu. Predsjednik Fife, Gianni Infantino, aktivno surađuje s Trumpovom administracijom oko proslave Za finale 19. srpnja na MetLifeu FIFA planira nastup na poluvremenu, ali izvođače zasad drži u tajnosti.

