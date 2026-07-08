Evo zašto ćemo Dalića pamtiti kao najuspješnijeg izbornika

Zlatko Dalić (59) preuzeo je klupu hrvatske nogometne reprezentacije kao vatrogasno rješenje 9. listopada 2017. godine. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.

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Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju i lansirao ju u orbitu. Da, pobijedili smo i Ukrajinu pa potom i Grčku u dodatnim kvalifikacijama i plasirali se na Svjetsko prvenstvo. A sve ostalo što nam je kasnije priuštio s Modrićem i ostalim reprezentativcima donijelo mu je status najuspješnijeg izbornika u povijesti Hrvatske. I veliko pitanje je hoće li ga itko ikad nadmašiti...

ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svemu u životu dođe kraj, pa tako i devetogodišnjoj eri Zlatka Dalića na klupi naše reprezentacije. Vatreni su, nažalost, svoj put na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi okončali u šesnaestini finala nakon poraza od Portugala (2-1). I još uoči Mundijala, bez obzira na rezultat, nagađalo se kako bi ovaj turnir mogao biti Dalićev oproštajni, a tako je na kraju i ispalo. HNS je potvrdio kako Dalić odlazi s mjesta izbornika. Odlučio je kako neće produljiti ugovor koji mu istječe krajem srpnja, a Savez se okreće drugim rješenjima. Najveći kandidat za njegova nasljednika je Slaven Bilić, koji je vodio "vatrene" od 2006. do 2012. godine.

Što Dalić ostavlja iza sebe? Uspjehe kakve će teško itko nadmašiti, pretvorio je Hrvatsku u svjetsku velesilu. Vodio nas je na tri Svjetska i dva Europska prvenstva, 111 puta sjedio je na klupi i tako postao izbornik s najviše utakmica, nadmašivši i svog mentora, velikog Miroslava Ćiru Blaževića. A ono, što će se zauvijek pamtiti, su tri medalje. Rusiju i 2018. godinu hrvatski narod nikad neće zaboraviti. Onaj nevjerojatni put do polufinala, kultna pobjeda nad Engleskom u produžetku golom Marija Mandžukića i povijesno finale protiv Francuske u Moskvi. Poraz boli i boljet će, priznao je Dalić kako reprizu nikad nije pogledao niti će, ali srebro oko vrata i doček na Trgu pred pola milijuna ljudi isprao je svu tugu.

Foto: Christian Charisius/DPA

Mnogi su i tada tvrdili da je "srećković", da ima privilegiju što ima Modrića, Brozovića, Perišića, Kovačića..., ali na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine dokazao je da to nije slučajno. Napravio je smjenu generacije i rezultat nije patio. Štoviše, ostali smo među najboljim reprezentacijama svijeta. Izbacili smo Brazil u četvrtfinalu nakon jedanaesteraca i dogurali do polufinala s Argentinom, gdje smo izgubili 3-0, ali opet smo turnir napustili s medaljom oko vrata! Pobijedili smo Maroko (2-1) u utakmici za treće mjesto za našu treću medalju na Svjetskim prvenstvima. I posljednja medalja koja je odsjela u vitrini je ona iz Lige nacija 2023. godine, kad nas je Španjolska pobijedila nakon jedanaesteraca. Dalićeva Ahilova peta ostat će europska prvenstva, 2021. godine ispali smo u osmini finala od Španjolske, a prije dvije godine nismo uspjeli proći niti skupinu.

Vatrene je lansirao u svjetski vrh, a on sam postao meta interesa brojnih klubova i reprezentacije. Život mu se promijenio iz temelja, mnogi su ga htjeli oteti hrvatskoj reprezentaciji i nudili mu milijune eura koji su mu garantirali lagodan život i osiguranu egzistenciju cijeloj obitelji. No, sve je odbio jer je dao riječ HNS-u da će ostati do kraja Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Naravno, svakoj eri jednom dođe kraj, a tako je završila i ona Dalićeva. Nitko nije zamišljao, pa ni on sam, da će to završiti na ovakav način, nakon bolnog poraza od Portugala, ali život piše nepredvidljive priče.

HNS ga je htio zadržati, nudio mu je novi ugovor, no sam Zlatko Dalić odlučio je kako je vrijeme za promjenu. Možda se zasitio i ostao bez motiva, zaželio novih izazova, što je itekako razumljivo nakon devetogodišnje ere u kojoj je imao kontinuitet rezultata, uz manje krize, igrao velika natjecanja i osvajao medalje. Takvim uspjesima rijetko se tko može pohvaliti u današnjem nogometu. Ostali smo bez najvećeg izbornika u povijesti, a neminovno je kako će uskoro svoju reprezentativnu priču zaključiti i Luka Modrić, najveći hrvatski nogometaš u povijesti.