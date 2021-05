Kada je na Poljud ove zime doveden talijanski veznjak Marco Fossati, na prvu se činilo kao vrlo upitan potez. Doduše, radilo se o zvijezdi mlađih talijanskih reprezentacija, igraču koji je iz Intera prešao u Milan za 4 milijuna eura, no isto tako i o igraču koji će iduće godine proslaviti 30. rođendan i koji je veći dio svoje karijere proveo u klubovima Serie B i Serie C. Ali, Fossati je doveden na posudbu i traženje novog trenera Tramezzanija, koji ga je dobro poznavao i koji je s njim planirao stabilizirati vezni red, pa je to ostavljalo neku nadu da on ipak može biti od koristi. Na koncu se pokazao kao zanimljiv igrač, no neki izleti u prazno i nepotrebno zarađeni crveni kartoni ipak pozivaju na oprez i otvaraju pitanje je li u Hajdukovom interesu otkupiti Fossatija, ili je na toj poziciji bolje i pametnij forsirati nekoga od mladih igrača iz Akademije.

Jeste li zadovoljni u Splitu?

- Zadovoljan sam, ugodno se osjećam u gradu. Ali ja sam tu zbog nogometa, to mi je na prvom mjestu, a to što je grad lijep, to je samo dodatni plus.

Planirate li ostati i duže?

- Ne znam, ne ovisi to samo o meni. Prije svega treba vidjeti želi li me Hajduk, a onda i što planira Monza. Imam ugovor s njima još godinu dana, i treba prije svega vidjeti hoće li oni igrati iduće sezone u Serie B ili će ući u Serie A. Imaju dobru priliku, a ako uđu u Serie A raste i mogućnost da ostanem u Splitu.

Kako ste doživjeli pobjedu protiv Rijeke i kako vidite gol Rijeke koji su zabili nakon vaše pogreške?

- Događaju se pogreške u nogometu, to je neizbježno, važno je kako reagiraš nakon pogreške.

Kako vidite nastup dvojice mladih igrača, Biuka i Ljubičića?

- Trener je imao hrabrosti staviti dva mlada igrača u postavu i odigrali su odlično, stvorili su dosta prilika... Zadovoljan sam zbog toga što smo na utakmici ponovili sve ono što smo radili kroz tjedan u pripremi utakmice.

Je li vam svejedno igrati s tri ili četiri igrača otraga?

- Nije mi isto, kad igramo s tri više sam pokriven iza i osjećam se sigurnije. Ali nije važno samo s koliko igrača u zadnjoj liniji igraš, nego kako se momčad postavi. Protiv Rijeke smo bili prisiljeni igrati s četiri igrača u zadnjoj liniji zbog toga što nema Mujakića i Dimitrova, a kako će im sigurno trebati vremena da se oporave, vjerojatno ćemo i dalje morati igrati u toj formaciji.

U Maksimiru ste primili dva gola iz dvije pogreške, kako vidite novi debi s Dinamom u srijedu na Poljudu?

- Ovo će biti sigurno posve drugačija utakmica nego ona prošla. Pa iako smo onu utakmicu izgubili, izašli smo s terena uzdignutoga čela. U momčad se vraća Livaja i bit će nam puno lakše, on nam puno znači i sigurno da ćemo izgledati drugačije s njim, nego bez njega. Bez obzira što su oni prvi, i imaju veliku razliku bodova, mi izlazimo na teren s idejom da ih možemo pobijediti.

Na čemu temeljite optimizam?

- Vidim kako igramo, kako treniramo, kakva smo grupa... Imamo timski duh, dobri smo, na koncu, to je samo jedna utakmica u nizu.

Kakav je Dinamo?

- Oni su momčad sastavljena da pobjeđuje i da bude u vrhu, što je pokazala i u Europskoj ligi. No to ne znači da je zbog svega što sam naveo Hajduk inferioran i da ćemo izgubiti utakmicu prije nego li istrčimo na teren.

Pričate li s Tramezzanijem o gradu, nogometu, imate li osjećaj da i on želi ostati?

- Prije nego sam došao on mi je rekao koliko je to važno i dobro biti dio ove momčadi, da je Hajduk vrlo važan klub u kome igraš ne samo za klub, nego i za navijače. On je bio jedan od razloga zog kojih sam izabrao Hajduk. Imao sam nekoliko ponuda, porazgovarao sam s njim i sa sportskim direktorom i nakon toga sam odlučio doći.

Koji su vas sve klubovi zvali?

- Cluj, Pordenone, jedna momčad u austrijskoj prvoj ligi, slovenska Nova Gorica i Gorica u Hrvatskoj.

I Gorica vas je zvala?

- Da, njihov direktor me zvao. Na koncu kad sam sve ponude odvagnuo ostali su Hajduk i Gorica, a tu je sve bilo jasno, to je kao da biraš između Napolija i Sassuola.

Kako vidite rasplet borbe za Europu?

- Razmišljamo samo utakmicu po utakmicu, a ne puno unaprijed jer nas to može samo destabilizirati. Za mene je jako važno da pričamo o Europi. Kad sam došao, to nije bio slučaj, a sada smo blizu i možemo pričati o Europi. Kad smo već blizu, pokušat ćemo na svaki način izboriti Europu. To bi bio razlog više za moj ostanak u Splitu.

Možete li usporediti snagu HNL-a i Serie B?

- Mislim da da, s tim da se ovdje igra puno jačim intenzitetom. U prvoj utakmici protiv Rijeke bio sam iznenađen intenzitetom igre, ova liga definitivno ima veći intenzitet. Ovo mi je prvo iskustvo izvan Italije i ovdje je bolji osjećaj, ljepše se igra, u Italiji je puno više taktike.

Kakav je sudački kriterij u odnosu na Italiju, zaradili ste dva crvena kartona?

- U Italiji se prekršaji procjenjuju podjednako na svakoj utakmici, ovdje je kriterij ponekad i različit. Čak i kad se gleda VAR, suci donose različite odluke. Recimo, gol protiv Slavena koji smo primili bio bi u Italiji čisti prekršaj na golmanu. Najdraža mi je bila naša prva utakmica u Rijeci kad je sudac puštao igru, bilo je i uklizavanja i borbe, a on nije prekidao igru. U Hrvatskoj se manje i inače manje svira prekršaja, i to mi se sviđa.

Kako vidi mlade igrače Hajduka iz perspektive nekoga tko je igrao s velikim igračima u Italiji?

- Oni su jako dobri, kvalitetni i pred njima je dobra budućnost. U Hajduku nije lako igrati, veliki je pritisak, ali oni su pokazali da mogu igrati i to jako dobro.

Jeste zadovoljni karijerom, prije desetak godina bili ste veliki talent, u kombinacijama velikih klubova...?

- Kad sam imao 16. godina puno se pisalo o meni, svi su pričali da ću u seniorsku reprezentaciju jer sam osvajao trofeje s mladom reprezentacijom. Zadovoljan sam svojom karijerom, iako po mišljenju nekih nisam dosegao maksimum i potencijal. Ali došao sam do Serie A, što je bio moj san, a ispred mene je još dosta dobrih godina.

Tko vam je bio idol u mladosti?

- Rui Costa dok sam bio na početku, kasnije kad sam odrastao, onda mi je i Pirlo bio među uzorima jer smo igrali skupa u Milanu.