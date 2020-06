Bišćan: Ovo je Liverpoolu veće nego osvajanje Lige prvaka! I ja sam trebao doći na proslavu...

Možete zamisliti kakvo bi u gradu bilo slavlje da nije bilo korone. Klopp ulazi u legendu Anfielda, a Liverpool više neće toliko čekati na nove naslove, uvjeren je Igor Bišćan

<p>Uh, konačno! Svi mi navijači, bivši igrači Liverpoola, pa i ljudi koji vole taj klub, svi smo konačno došli na svoje, Liverpool je prvak Engleske, kaže nam<strong> Igor Bišćan</strong> (42).</p><p>Izbornik hrvatske U-21 reprezentacije je pet godina (2000.-2005.) branio boje engleskog velikana, bio dio velike generacije koja je redsima donijela brojne trofeje. Igor Bišćan tako se može pohvaliti osvajanjem FA Community Shieldom (engleski Superkup), Uefinim Superkupom, Liga kupom, ali i onom najvećom kantom - <strong>Ligom prvaka</strong>. No, navijači Liverpoola već su se 'zasitili' i Liga prvaka, njih godinama zanima samo - Premier liga. </p><p>- Stvarno sam sretan. I kao navijač i kao bivši igrač, vjerujem da cijela vojska Liverpoolovih navijača diljem svijeta sada uživa. Nisam gledao utakmicu <strong>Chelseaja i Manchester Cityja</strong>, imao sam nekih obveza, ali čim sam vidio kako je Liverpool i službeno prvak, osjećao sam se bolje - priča<strong> Igor Bišćan</strong>, pa dodaje:</p><p>- Svaka čast svim engleskim klubovima, ali to nije normalno! <strong>Liverpool </strong>je prevelik klub, vjerujem da navijači redsa više nikada neće toliko čekati na novu titulu. A kada vidim ovu današnju momčad, predvođenu briljantnim <strong>Jürgenom Kloppom</strong>, onda sam veliki optimist. Teško je u nešto biti siguran u nogometu, pa sportu i životu općenito, ali teško mi je zamisliti kako bi se opet ovoliko čekalo na novi naslov. Pogotovo s obzirom na način na koji se vodi klub.</p><p>Je li Jürgen Klopp ovim trofejem ušao u besmrtnost <strong>Anfielda</strong>?</p><p>- Apsolutno! Ma sama energijom kojom Klopp zrači, od prvog se dana vidjelo kako je on pravi čovjek za sve ono što taj klub predstavlja. Ima tu osobnost, energiju, iza njega je vojska navijača. Uostalom, njegov se dolazak na Anfield od prvog dana pokazao punim pogotkom. Napravio je nevjerojatne stvari za Liverpool, možda po broju osvojenih trofeja još nije uz bok legendarnim trenerima kao što su <strong>Bill Shankly ili Bob Paisley</strong>, ali u očima navijača postat će 'besmrtan'. Ali polako, Klopp još nije završio svoj posao s Liverpoolom.</p><p>Brojni navijači Liverpoola već su okupirali glavne gradske ulice, no kako bi to sve izgledalo da nije bilo ove priče s korona virusom?</p><p>- E, to mi je teško i zamisliti. Vjerujte mi, gdje god sam bio u svijetu, susretao sam navijače <strong>Liverpoola</strong>. Ma baš u svakom kutku svijeta. I to nisu neki 'normalni simpatizeri', već baš fanatični navijači kakvih ima i kod nas. Žao mi je što je cijela situacija s virusom spriječila sve njih da dođu u Liverpool, vjerujem da bi se tu skupilo ljudi sa svih strana svijeta, rijetki bi željeli propustiti takvu proslavu. Uostalom, slavlje poslije osvajanja Lige prvaka otprije godinu dana vam može biti dobar pokazatelj, a osvajanje Premier lige za sve navijače Liverpoola je veće, puno veće. To se ne može ni uspoređivati.</p><p>Bilo bi zanimljivo, na prvoj sljedećoj domaćoj utakmici Liverpoola, čuti pjesmu<strong> 'You'll Never Walk Alone'</strong>...</p><p>- Haha, da taj dio i ta pjesma je svima poznata. Ali ne bi to bilo ništa bolje nego inače, svaki put kada ste na <strong>Anfieldu </strong>i čujete tu pjesmu, to vam sve nosi posebne emocije. No, bez obzira na cijelu situaciju i današnje okolnosti, navijači Liverpoola su danas ponosni. Ovo je njihov dan. I isplatila im se sva ta odanost i privrženost klubu koja Liverpool i čini tako posebnim.</p><p>Jeste li vi možda planirali put <strong>Liverpoola </strong>na završnicu sezone? I jeste se, poslije osvajanja naslova, već čuli s nekim iz kluba ili bivšim suigračima?</p><p>- Da, postojali su neki planovi da se zaputim u Liverpool, ali to je sve bilo prije korone, sada je to praktički nemoguće. U Liverpoolu i dalje drže kontakt s bivšim igračima, tako da smo i mi stalno upoznati sa svime što se događa u klubu. Nekih posebnih razgovora s bivšim igračima nisam imao, ali vjerujte, svaki igrač koji je nekada nosio dres Liverpoola zbog ovog je trofeja sretan čovjek - završio je <strong>Bišćan</strong>.</p>