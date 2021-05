Hrvatska U-21 još se jednom vraćala iz mrtvih i uhvatila branitelja naslova Španjolsku u četvrtfinalu Eura u Mariboru, Luka Ivanušec izjednačio je iz penala u 94. minuti, ali u produžetku je igrač Espanyola Javi Puado zabio drugi gol (2-1) i izbacio nas s turnira.

- Tužan sam, baš sam onako prazan zbog toga kako je utakmica završila. Ali to je trenutačan osjećaj, generalno možemo svi skupa biti ponosni, na čelu sa mnom i mojim stožerom zbog svega što su dečki pokazali i danas, u grupnoj fazi Eura i kvalifikacijama - rekao je Igor Bišćan.

- Pali smo kako smo pali, izgubili smo. Treba biti fer i reći, od vrhunske i bolje momčadi. Španjolci su prava momčad, to smo znali i pripremali se za to. Opet smo se vratili, pokazali smo karakter i crtu da se nikad ne predaju. To je velika kvaliteta ove momčadi. Ostaje žal da nismo dogurali do penala jer je dojam da autsajder u to ulazi psihički puno čvršća od drugih. To smo čekali, ali nismo dočekali. Stvarno nemam komu što zamjeriti, možemo samo biti svi sretni što nas je ovakva grupa mladih igrača predstavljala - kazao je izbornik.

Što ste rekli igračima prije produžetaka?

- Ideja je bila izdržati jer nekolicina igrača je imala probleme, nismo imali pravo na izmjenu, gledali smo kako izdržati do kraja. Primirila se utakmica, ni oni nisu riskirali previše. Malo smo zaspali, a oni su preko klasnog individualca riješili. Plan je bio da budemo čvrsti i organizirani, da iskoristimo njihove greške. Energije je bilo malo, htjeli smo dogurati do penala - rekao je Bišćan.

Španjolska nije djelovala baš tako goropadno.

- Presudio je taj detalj iz produžetka. Dosta smo dobro bili organizirani, pogotovo dok smo bili svježi. Dosta igrača je završilo natjecanje prije desetak dana ili dva tjedna, neki nisu imali kontinuitet igara i morali su igrati utakmicu u ne baš idealnom stanju. Kad se sve uzme u obzir, dobro smo se nosili s njima, pokušavali neutralizirati jake strane. Nisu imali previše šansi, mi smo imali dva izlaska pred njihov gol. Šteta što nismo zabili, bilo bi se lakše braniti. Ali izjednačili smo, nismo gubili glavu, nismo se raspali, počeli smo igrati hrabrije, a oni se povukli i čekali kazniti nas iz kontre - rekao je izbornik i nastavio:

- Bili smo dosta dobri, približili se jednom, dvaput, triput. I onda je Biuk napravio ono zbog čega smo ga zvali i što smo znali da je u stanju. Zabili smo gol iz lijepe akcije, poentirali iz penala. Je li Španjolska bila dobra kao što su svi očekivali ili ne, ne znam, ali bilo je teško igrati protiv njih. Dobro su organizirani i tatički vođeni.

Što je nedostajalo u ključnim trenucima?

- Nemamo klasičnog napadača, killera u šesnaestercu. Morali smo se braniti sa svih 10 igrača i to je iziskivalo veliku potrošnju, fali energije i svježine da bi se to riješilo bolje. I onda je teško zabijati golove protiv takve momčadi. Ali nisu ni oni bili preopasni, sve je izgledalo kao da ide na penala i činilo mi se da ćemo mi tamo dogurati iz pozicije autsajdera i ući psihički jači od njih i proći. Tužni jesmo, ali svi skupa moramo biti zadovoljni i ponosni - zaključio je Bišćan.