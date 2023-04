Bišćan sve bliže klupi Dinama: Želi odmah doći u Maksimir, a Olić postaje novi izbornik U-21!?

Ante Čačić nije "preživio" Šibenik, pa u Maksimiru traje potraga za novim trenerom. Dinamo bi protiv Lokomotive trebao voditi Roy Ferenčina kojem bi to trebala biti jedina utakmica na klupi hrvatskog prvaka. A već početkom sljedećeg tjedna u Maksimirskoj 128 moglo bi biti ustoličeno novo trenersko ime.

Priča o novom treneru Dinama spala je na samo dva imena, hrvatskog prvaka će preuzeti - Igor Bišćan ili Nenad Bjelica. Ante Čačić postao je "bivši" poslije Šibenika, sad se samo čeka model raskida iskusnog stručnjaka od Maksimira. Točnije, kakva će mu biti odšteta, te kad će sve skupa biti službeno objavljeno. Jasno, Čačić bi Dinamo napustio i kao trener i kao sportski direktor.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Situacija u Maksimiru mijenja se iz dana u dan, a veliki favorit u borbi za novog trenera sad je Igor Bišćan. Hrvatski izbornik do 21 godine spreman se odmah povući sa svoje funkcije u HNS-u, te već sljedećeg tjedna postati novi trener "modrih". Riječ je o čovjeku kojeg u klubu želi vidjeti Dario Šimić, no dolazak Bišćana bi pozdravili i brojni navijači Dinama.

Priča ide jako daleko, u slučaju Bišćanovog dolaska u Maksimir, novi izbornik hrvatske U-21 reprezentacije postao bi - Ivica Olić. Ikona "vatrenih" jedini od Dalićevih aktualnih pomoćnika ima ambicije što prije krenuti u samostalne trenerske vode, već je vodio CSKA Moskvu, a reprezentacija do 21 godine bila bi mu prava odskočna daska za nastavak karijere.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Igor Bišćan je čvrst tip, čovjek koji neće odstupati od svojih principa, koji neće savijati leđa pred upravom kluba. Jasno, Bišćan se vidio kao budući izbornik "vatrenih", ali ga je Dalićevo produljenje ugovora s HNS-om navelo da počne razmišljati i o nekim novim opcijama. A dolazak u Dinamo, u eri bez Zdravka Mamića, ga itekako intrigira. I to je ponuda koja se brojnim hrvatskim trenerima nudi jednom u karijeri.

U Dinamu ozbiljno razmišljaju i o povratku Nenada Bjelice koji se baš tijekom današnjeg dana iz Klagenfurta zaputio prema Lijepoj našoj. Istina, Bjelica je otišao u Poreč, ali bivši trener "modrih" spreman je na novu rundu razgovora s bivšim klubom. Nenad Bjelica dobro poznaje cjelokupnu situaciju oko kluba, svjestan je svega što ga čeka u Maksimiru, a s Dinamom je ispisao jedne od najljepših stranica u klupskoj povijesti.

Dio maksimirskih struktura zamjeralo je Bjelici na dobrom odnosu sa Zdravkom Mamićem, čovjekom protiv kojih se sadašnja vlast svim silama borila na posljednjoj skupštini. A to je - glupost. Zdravko Mamić nije mogao "upravljati" Bjelicom ni dok je bio "alfa i omega" u Maksimiru, to sasvim sigurno neće moći ni iz Međugorja. Uostalom, taj se dvojac nije čuo više od godinu dana, još od propale priče oko dolaska Adriana Leona Barišića iz Osijeka u Dinamo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Zanimljivo, Bjelica ima i veliku podršku svlačionice, oni najglasniji (Livaković, Ristovski, Perić, Petković) priželjkuju dolazak bivšeg trenera. Sve će biti jasnije kroz dan-dva, u Maksimiru sad najviše razmišljaju kako se riješiti Ante Čačića. A u toj im priči odšteta predstavlja velik problem.

Situacija u Dinamu nije dobra, u Maksimiru se još ne zna tko je "gazda" kluba. Tko u ovakvim situacijama mora potjerati trenera, tko pregovarati s novim kandidatima. A taj "status quo" nikome ne ide u prilo, pa se tako Čačić jučer na opće iznenađenje pojavio u Maksimiru, odradio posljednji trening sa svojom momčadi. Ante Čačić je "bivši", no čudi kako su ljudi iz vrha kluba to već dali do znanja medijima, ali ne i samom treneru. Gospodo, tako se to ne radi...

