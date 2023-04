Preuzeo je Dinamo od Čačića, a nekad razbijao bejzbol palicom. 'Igrači su mi pljeskali kao nikad'

Igrači Lokomotive spremali su se izići na travnjak, kad ih je prenerazio vlastiti trener ušavši u svlačionicu s bejzbolskom palicom.

- Nismo se preplašili, ipak je to Roy, a to je vjerojatno jedna od njegovih motivacijskih metoda - rekao je jedan igrač Lokomotive.

No Roy Ferenčina (52) potom je počeo lupati palicom po ploči, odzvanjalo je "sve do lože", neki kažu da je palica čak i pukla. Igrači su pognuvši glave bili više fokusirani na palicu nego na instrukcije iz Ferenčininih ustiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Čačić dobio otkaz

Kao ni u "Ratnicima podzemlja", gdje palice nisu pomogle "Baseball Furiesima", tako nisu ni Royu Ferenčini. Njegova momčad izgubila je te 2010. u šesanaestini finala Hrvatskog kupa 2-1 od zaprešićkog Intera, a igrači Lokomotive na terenu su izgledali kao da ih je Ferenčina doslovce pretukao palicom, indolentno i nezainteresirano.

U nadi da će spasiti posao Roy je posegnuo za ovom dosta radikalnom metodom, jedino što je nedostajalo da je, kao u "Ratnicima podzemlja", zapjevao "Lokosi, come out and play", ili prevedeno "Lokosi, izađite van da se igramo...".

Slične bi metode Ferenčina mogao primijeniti u Dinamu u kojem sjeda na klupu nakon otkaza Anti Čačiću koji je pobijedio samo jednu od zadnjih šest utakmica. Presudio mu je Šibenik, a sudbina je htjela da Ferenčina debitira baš u Kranjčevićevoj, protiv bivšeg kluba lokosa (subota, 17.05).

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

I Ćiro je razbijao

Ćiro Blažević jednom je prilikom hrvatske nogometne reprezentativce motivirao tako što je s ruke skinuo zlatni Rolex i bacio ga silovito na pod.

- Želim da ih ovako zgazite - vikao je Ćiro skačući po satu.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Ferenčina objasnio palicu

- Poštujem svoje igrače, a ovako ispada da sam nekakav razbojnik - pojasnio je kasnije Roy.

- Govori se puno laži o tome. Nije istina da sam razbijao, jedanput sam lupio malo po ploči i ništa se nije razbilo. Nije istina ni da se sve do lože čulo. Imali smo sastanak, kao i prije svake utakmice, i održao sam govor. Novitet je bila samo bejzbolska palica, ali ne u negativnom kontekstu. Pa nakon govora igrači su mi pljeskali kao nikada dosad - dodao je Ferenčina.

Tadašnji trener lokosa govorio je kako su svi bili igrači uz njega.

- Igrači su ogorčeni time kako je sve ispalo, kao da sam neki nasilnik. Rekli su mi: "Šefe, pa mi živimo za vas". Ja sam i kao igrač imao dojmljive govore, nakon njih bi na terenu "jeli travu". Treneri se koriste raznim metodama, a moj je odnos s igračima jako korektan.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

'Još malo ćemo znati kad igrač ode na zahod'

U prvom poluvremenu Lokomotiva je bila bolja od Intera, a završilo je bez golova. U nastavku su gosti iz Zaprešića izborili pobjedu 2-1.

- Eto, bio sam očito premiran u poluvremenu, pa smo u nastavku pali - dodao je Roy Ferenčina.

Tadašnjeg kapetana Lokomotive Željka Sopića, današnjeg trenera Gorice, najviše je te 2010. zanimalo kako je cijela priča procurila u javnost.

- Mi smo uz trenera, nikog nije bilo strah ničega jer je sve bilo u pozitivnom smislu - govorio je Sopić i dodao:

- Problem je što je to izašlo u javnost. Još malo ćemo znati kad igrač prije utakmice ode na zahod... Ali uvijek se nađu dva igrača koji ne igraju pa su nezadovoljni.

Foto: Marijan Susenj

