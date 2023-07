Bišćan: Sve utakmice Hajduka sam gledao, a o Orši sam rekao sve, drugo nije na meni...

Dinamo je u prijateljskoj utakmici u Brdu kod Kranja remizirao sa Spartom iz Praga (1-1). U drugoj minuti češkog prvaka doveo je Jakub Pešek, a u 15. je iz penala poravnao Bruno Petković.

Komentar utakmice dao je trener Dinama Igor Bišćan.

- Dobra utakmica, baš, onak, čvrsta. Nivo je to onoga što nam treba, onoga što nas čeka na početku sezone. Dobro su dečki reagirali nakon rano primljenog gola. Brzo smo izjednačili, vjerojatno trebali i zabiti još koji gol. Optimistični smo uoči početka sezone - rekao je Bišćan nakon utakmice.

Sparta Prag potencijalni je suparnik Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Česi, naime, nisu nositelji u toj fazi.

- Ozbiljna momčad, to se vidjeli i danas. Bih li ih volio izvući u Ligi prvaka? Bilo bi žustro, žilavi su, ali mislim da smo mi bolji.

Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL

Koliko imate sigurnih igrača za utakmicu Superkupa s Hajdukom?

- Manje više svi ovi koji startaju na prijateljskim utakmicama. Možda neki iz drugog plana još uđe u obzir za prvih 11 - rekao je trener 'modrih'. Utakmica Superkupa je na Maksimiru 15. srpnja od 20 sati.

Jeste li pratili Hajduk tu na pripremnim utakmicama?

- Gledao sam sve što su igrali.

Jeste li zadovoljni pripremama?

- Vrijeme nas je poslužilo. Svakih nekoliko dana imali smo jedan svježiji dan. Kompletirali smo se u hodu. Danas smo malo isforsirali A i mlade reprezenetativce, malo da se uigraju. Josip Šutalo morao je izaći u 54., osjetio je umor, teške su noge. Dao mi je znak da bi izašao...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jeste li htjeli Mislava Oršića?

- Ja sam rekao svoje, sve drugo nije na meni. Nema smisla sad potencirati to, on je prešao u Trabzonspor i to je to. Nismo se čuli izravno. Očekujem li da će još netko doći? Moramo dovesti još dva-tri imena. Najveće bi nam pojačanje bilo da naše glavne uzdanice ostanu barem do kraja kvalifikacija za Ligu prvaka. Čekaju nas ozbiljne utakmice na samom početku sezone.

Je li itko od igrača glavom u transferima?

- Ne. Moram ih pohvaliti. Mogu s njima biti samo zadovoljan i sretan. Sjajno se ponašaju, rade, igraju... Bio sam u njihovoj situaciji, kad sam bio u tim godinama. Lako se može dogoditi da malo pustiš nogu s papučice gasa.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mladi Petar Sučić oduševio je na pripremama. Jeste li u njemu dobili ozbiljnog igrača, koji se može boriti za prvih 11?

- Ja bih volio da jesam. Treba nam takav igrač, mlad, vrijedan. Sad je na nama da izvučemo najbolje od njega. Da bude u prvih 11 ili među 15 igrača.

Roster je i dalje ogroman.

- Neki će morati na posudbe, bolje da imaju minutažu negdje.