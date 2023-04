Bišćan je komentirao Frigana i Oršića i dodao: Pogodila nas je viroza, priključili se novi juniori

Igor Bišćan stigao je i do druge utakmice u svojoj trenerskoj avanturi na klupi Dinama, novi strateg "modrih" sutra od 19.10 sati dočekuje Slaven Belupo. Jasno, Zagrepčani su prema kvaliteti, vrijednosti igračkog kadra i tradiciji veliki favoriti, ali momčad Zorana Zekića posljednjih mjeseci izgleda vrlo dobro.

- Sigurno da nam je ovo sutra jako važna utakmica, svaka do kraja utakmice će nam biti takva, svaki bod će biti jako bitan. Naš cilj je prvo mjesto, pa Slaven doživljavamo jako ozbiljno, organizirani su, a to pokazuju i njihovi rezutati. Primaju malo golova, trener Zekić je momčad dobro stabilizirao za hrvatske standarde i neće nam biti jednstavno - kaže Igor Bišćan, pa nastavlja:

- Skupa smo tek tjedan dana, ali vjerujem da će se to i vidjeti na terenu. Sigurno da neće biti jednostavno i lagano, takva nam neće biti nijedna utakmica do kraja prvenstva, u HNL-u više nema laganih suparnika, a mi nismo u situaciji da nekoga možemo olako shvatiti.

Kakvo je zdravstveno stanje u momčadi?

- Još čekam doktora da me obavijesti o nekima koji nisu trenirali zadnjih dana, kod nas se uvuklacrijevna viroza pa su neki preskakali treninge. Ne bih sad o imenima, vjerujem da se preko noći ništa nije pogoršalo. Neće biti Perkovića, on bi se mogao priključiti radu s momčadi početkom sljedećeg tjedna. Theophile je napravio pregled u bolnici, na njega nećemo računati bar desetak dana.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako gledate na kratak igrački kadar Dinama?

- O tome se vjerojatno dosta pisalo, to nije nešto što je bilo uobičajeno prije i to nije idealna situacija za Dinamo. Bez obzira na tih devet bodova prednosti koji nam daju sigurnost, ne volim kad se momčad mora previše oslanjati na mlade igrače. Njih treba uvoditi postepeno, vjerujem da ćemo mi stići do naslova s ovakvim kadrom, ali bitno nam je imati 22 igrača ujednačene kvalitete koji će jedan drugoga gurati da daju više. I onda su treninzi u Dinamu jači i od nekih utakmica. Ali, pozitivno je što će mladi igrači dobivati šansu koju vjerojatno ne bi dobivali u prijašnjim okolnostima. Mali Topić se večer utakmice s Lokomotivom priključio momčadi, sad smo priključili još dva juniora Živkovića i Šakotu.

Dinamo je proteklih dana potpisao nove ugovore sa Zagorcem, Perićem, Ristovskim, Baturinom, Špikićem...

- To su sve dečki koji imaju kvalitetu za Dinamo, od kojih i u budućnosti očekujemo ozbiljne stvari. Meni kao treneru su to dobre vijesti, sigurno su i klubu. Ne bi se išlo u te nove ugovore da se tim dečkima ne vjeruje, oni su nam zalog za budućnost, potpisujem svako to produljenje.

Postoji li mogućnost povratka Mislava Oršića?

- Postoje li šanse ne znam, ali moj stav je jasan. Mislav je, sa svime onima što što je dao klubu i što nosi ovoj momčadi, za mene dobrodošao. Matija Frigan? Ne bih o igračima drugih klubova, kad dođe vrijeme za to, onda ćemo i o njima konkretnije o tome.

Hoćete li mijenjati sustav igre?

- Nećemo odstupiti od sustava koji smo imali u Kranjčevićevoj, limitirani smo po pitanju kadru. Očekujem da ćemo u duljem vremenskom periodu biti u boljem ritmu, protiv Lokomotive je bilo perioda u kojima nismo dobro izgledali. Dinamo mora bolje izgledati nego tada, ali dečki su i u tim okolnostima dali maksimum, zasluženo osvojiti tri boda. Bila je teška utakmica, vraćali smo se, pa pobijedili, to će dobro psihološki utjecati na naše igrače. Nešto se pita suparnika, ali uz naš pravi pristup očekujem da ćemo biti bolji nego u Kranjčevićevoj ulici.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Može li se u ovoj fazi sezone bitno popraviti fizička sprema momčadi?

- Treba biti oprezan, nema smisla sad previše raditi na fizičkoj pripremi. Kad dođe novi trener, pa i novi kondicijski trener, treba biti jako oprezan. Ta utakmica u Kranjčevićevoj, dečki su dali maksimum, ona nam je bila najbolji trening i sredstvo za podizanje općih kapaciteta. To je ekstra napor za momčad koja nije na visokoj fizičkoj razini.

Koliko se već bavite ljetnim prijelaznim rokom?

- Isključivo se koncentiram na rad s momčadi, utakmicu po utakmicu, trening po trening. To mi je glavni fokus, tek sam ovdje tjedan dana, ozbiljni cijeljvi su ispred nas, bitna je Europa. Možda ćemo više o tome razmišljati kako će se sezona bližiti kraju, ali u ovom trenutku sva moja pažnja usmjerena je samo prvoj sljedećoj utakmici.

Jeste li nervozni prije povratka u Maksimir?

- Imao sam pozitivnu nervozu prije utakmice u Kranjčevićevoj, pa i sve što se događalo tamo bilo je emotivno za mene. Nisam očekivao toliko ljudi na tribinama i takvu podršku, zahvaljujem se navijačima u svoje, ali i ime cijele momčadi. Trebala nam je ta podrška, sigurno da velike zasluge za naš preokret idu i atmosferi, navijačima na obje tribine. Nismo osjetili nikakvu negativu ni kad smo gubili, vjerujem da će tako biti i sutra.

Hoće li Luka Ivanušec kod vas biti i vezni ili isključivo krilni igrač?

- Luku Ivanušeca prije svega vidim kao vrhunskog igrača koji je predodređen i za veće razine od HNL-a. On na ovoj razini sigurno može igrati na nekoliko pozicija i svugdje raditi razliku. Imam puno pozivitnih iskustva s Lukom, još iz U-21 reprezentacije, ali i u ovih tjedan dana, on je vrhunski igrač, prava kvaliteta.

Dragan Skočić naslijedio vas je na mjestu izbornika U-21 reprezentacije...

- Želim mu svu sreću, posebno na Europskom prvenstvu, bit će mu jako lijepo. Radit će u jako poticajnom okruženju, HNS je meni bio velika podrška, sigurno će biti i njemu. Odlično smo surađivali, pa ni rezultati nisu izostali. A ako će biti potrebe, sa Skočićem ću popričati u četiri oka, najmanji problem - završio je Bišćan.

