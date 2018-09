Šok za Hrvatsku: Babo zbog ozljede ne može nastaviti igru

ROK STIPČEVIĆ

- Atmosfera je dobra. Svjesni smo da smo izgubili dva boda protiv Litve, ali i da možemo i moramo bolje, no bitno je da zaboravimo tu utakmicu što prije. Pogledali smo video analizu, greške smo arhivirali. Ispravili smo ih kroz treninge i to je zaboravljena stvar zato što mislim da više ne treba puno razmišljati o tome. Previše polemizirati i ulaziti u preduboke analize protivnika u trenutnoj situaciji možda i nije toliko potrebno. Potrebnije je da se fokusiramo sami na sebe, damo naš maksimum na terenu i da probamo doći do tih vrlo važnih dva boda tako da nam to koliko-toliko olakša naredna dva kruga utakmica i mogući plasman na Svjetsko prvenstvo u koji svi još uvijek vjerujemo.