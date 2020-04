Bivša Pippenova supruga: Ne brinite, dosta je on zaradio...

U nedjelju su ESPN i Netflix emitirali početak dugo očekivane dokumentarne serije 'The Last Dance', odnosno 'Posljednji ples' u čast Michaela Jordana i legendarne generacije Bullsa. Dok se prva epizoda bavila drogom, zabavama i ku**ama, druga se ticala Jordanovog suigrača Scottieja Pippena, još jedne legende NBA-a.

Mnogi su smatrali da je u doba najvećih uspjeha Bullsa Pippen potplaćen s obzirom na to da je imao ugovor od 18 milijuna dolara za sedam godina, kako je navedeno u dokumentarcu, ali je njegova bivša supruga Larsa Pippen odlučila javnosti pojasniti koliku je brojku Scottie zaista zaradio.

Na Twitteru je objavila screenshot jednog članka Bleacher Reporta koji je otkrio da je Scottie zaradio preko 109 milijuna dolara, točnije 109,192,430 dolara, što znači gotovo 20 milijuna više nego li njegov suigrač Jordan.

- Hvala svima na brizi, ali Scottie je zaradio sasvim ok #TheLastDance - napisala je u twittu.

Najveći dio svoga bogatstva (93,29 milijuna dolara) u NBA karijeri Jordan je zaradio posljednje dvije godine u Bullsima kada je po sezoni zaradio 30 milijuna, piše Bleacher Report.

Pippenova je zarada stigla većinom kada je napustio Chicago. Igrao je za Huston Rockets s kojima je imao petogodišnji ugovor težak 67.2 milijuna dolara. Nakon tradea u Portland Trail Blazerse vratio se u Chicago gdje završio karijeru za dodatnih 10 milijuna.

Inače, Larsa nije baš obožavana niti cijenjena među Pippenovim obožavateljima budući da se se tijekom njihova braka više puta spominjala kao loša supruga zvog navodnih preljuba. Američki tabloidi 2016. su objavili da ima aferu s tamošnjim reperom. Ona je te tvrdnje odbacila, uz napomenu da se s reperom družila u svojstvu prijateljice. Nikakvo opravdanje nije bilo dovoljno košarkaškim zaljubljenicima koji su ju nazvali 'običnom sponzorušom', a ljepšim riječima ju nisu počastili niti ispod objave na Twitteru pitajući se - što se to ona još uvijek petlja u njegove novce.

Thx for your concern Scottie did ok #TheLastDance pic.twitter.com/SFbo04uOLP