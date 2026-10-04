Šok u odbojci: Vlatka Peras nakon Dinama preuzela HOS, a Ivan Dodig novi je direktor HOS Developmenta
Bivša predsjednica Dinama ima novi posao. Ostaje u sportu
Hrvatski odbojkaški savez u subotu je na 28. sjednici skupštine predstavio dvoje novih direktora. Među njima je i Vlatka Peras, bivša predsjednica uprave Dinama, koja je dobila otkaz u svibnju 2024. nakon što su u klub ušli ljudi iz Dinamova proljeća i nakon podizanja optužnice za gospodarski kriminal.
Dvije i pol godine nakon povlačenja iz javnosti Peras je naslijedila Valentinu Bifflin u odbojkaškom savezu, dok je Ivan Dodig postao novi direktor HOS Developmenta d.o.o. Nije u pitanju bivši tenisač i aktualni izbornik hrvatske teniske reprezentacije, već bivši savjetnik ministra turizma i sporta Tončija Glavine.
- Drago mi je da je jedna takva sportska djelatnica, koja je vodila jedan od naših najvećih sportskih klubova u regiji, GNK Dinamo, prihvatila biti dio našeg sportskog tima - rekao je predsjednik Hrvatskoga odbojkaškog saveza Frane Žanić.
Vlatka Peras bila je zaposlena u Dinamu od 1999. do 2024., jedno vrijeme radila je kao tajnica Zdravka Mamića, a nakon što se on povukao s mjesta predsjednika i pobjegao od hrvatskog pravosuđa vodila je upravu kluba s Amrom Peternel i Krešimirom Antolićem. Zanimljivo, i Antolić je ovih dana dobio novu funkciju u sportskom savezu, postao je zaposlenik Hrvatskoga olimpijskog odbora. No nakon što je novi predsjednik Josip Varvodić doznao da su mu to napravili iza leđa, navodno će tu odluku povući.
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