Bivša zvijezda Arsenala suočena s još dvije optužbe za silovanje. Igrat će protiv Hrvatske na SP-u

Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda Arsenala, Thomas Partey, suočen je s dvije nove optužbe za silovanje, objavili su britanski mediji. Ove optužbe dodatak su na već postojeći sudski proces u kojem ga se tereti za pet silovanja i jedan seksualni napad, a koji se odnose na tri različite žene. Tridesetdvogodišnji veznjak iz Gane sve optužbe poriče.

Suđenje zakazano tek za studeni 2026.

Prema informacijama koje je potvrdila britanska krunska tužiteljska služba (CPS), protiv Parteyja su autorizirane dvije dodatne optužbe za silovanje. On se već u rujnu 2025. godine na krunskom sudu u Southwarku izjasnio da nije kriv po prethodnim točkama optužnice koje se odnose na navodne incidente između 2021. i 2022. godine, dok je još igrao za Arsenal.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Iako je istraga protiv njega pokrenuta još u srpnju 2022., Partey je nastavio igrati za londonski klub jer prema britanskom zakonu njegovo ime nije smjelo biti javno objavljeno do podizanja službene optužnice. To se dogodilo 4. srpnja 2025., samo četiri dana nakon što mu je istekao ugovor s Arsenalom.

Glavno suđenje zakazano je za 2. studenog 2026. godine. Sudac je dugo čekanje opravdao golemim zaostatkom u radu britanskih sudova. Partey je pušten uz jamčevinu pod uvjetima koji mu zabranjuju kontakt sa žrtvama, ali mu dopuštaju međunarodna putovanja radi profesionalnih obaveza, zbog čega može nesmetano nastupati za Villarreal i reprezentaciju Gane. Upravo će s Ganom igrati protiv Hrvatske na predstojećem Svjetskom prvenstvu ovog ljeta.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Kontroverzan transfer u Španjolsku

Samo mjesec dana nakon podizanja optužnice, Partey je u kolovozu 2025. kao slobodan igrač potpisao za španjolski Villarreal. Odluka kluba da angažira igrača pod tako teškim optužbama izazvala je brojne kritike u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Međutim, predsjednik kluba Fernando Roig stao je u obranu svoje odluke, pozivajući se na presumpciju nevinosti.

​- Igrač se nalazi u pravnom procesu, tvrdi da je nevin i poriče optužbe. Na britanskom je pravosuđu da utvrdi što se dogodilo. U ovom trenutku, Partey je nevin kao i svi mi ovdje - izjavio je Roig na konferenciji za medije.