Obavijesti

Sport

Komentari 0
PLATIO JAMČEVINU

Bivša zvijezda Arsenala suočena s još dvije optužbe za silovanje. Igrat će protiv Hrvatske na SP-u

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Bivša zvijezda Arsenala suočena s još dvije optužbe za silovanje. Igrat će protiv Hrvatske na SP-u
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Partey je pušten uz jamčevinu pod uvjetima koji mu zabranjuju kontakt sa žrtvama, ali mu dopuštaju međunarodna putovanja radi profesionalnih obaveza, zbog čega može nesmetano nastupati za Villarreal i Ganu

Admiral

Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda Arsenala, Thomas Partey, suočen je s dvije nove optužbe za silovanje, objavili su britanski mediji. Ove optužbe dodatak su na već postojeći sudski proces u kojem ga se tereti za pet silovanja i jedan seksualni napad, a koji se odnose na tri različite žene. Tridesetdvogodišnji veznjak iz Gane sve optužbe poriče.

Suđenje zakazano tek za studeni 2026.

Prema informacijama koje je potvrdila britanska krunska tužiteljska služba (CPS), protiv Parteyja su autorizirane dvije dodatne optužbe za silovanje. On se već u rujnu 2025. godine na krunskom sudu u Southwarku izjasnio da nije kriv po prethodnim točkama optužnice koje se odnose na navodne incidente između 2021. i 2022. godine, dok je još igrao za Arsenal.

Thomas Partey court case
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Iako je istraga protiv njega pokrenuta još u srpnju 2022., Partey je nastavio igrati za londonski klub jer prema britanskom zakonu njegovo ime nije smjelo biti javno objavljeno do podizanja službene optužnice. To se dogodilo 4. srpnja 2025., samo četiri dana nakon što mu je istekao ugovor s Arsenalom.

LA LIGA VIDEO Real Madrid se mučio pa ipak dobio Valenciju! Atletico šokantno izgubio od Betisa
VIDEO Real Madrid se mučio pa ipak dobio Valenciju! Atletico šokantno izgubio od Betisa

Glavno suđenje zakazano je za 2. studenog 2026. godine. Sudac je dugo čekanje opravdao golemim zaostatkom u radu britanskih sudova. Partey je pušten uz jamčevinu pod uvjetima koji mu zabranjuju kontakt sa žrtvama, ali mu dopuštaju međunarodna putovanja radi profesionalnih obaveza, zbog čega može nesmetano nastupati za  Villarreal i reprezentaciju Gane. Upravo će s Ganom igrati protiv Hrvatske na predstojećem Svjetskom prvenstvu ovog ljeta.

UEFA Champions League - Bayer Leverkusen v Villarreal
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Kontroverzan transfer u Španjolsku

Samo mjesec dana nakon podizanja optužnice, Partey je u kolovozu 2025. kao slobodan igrač potpisao za španjolski Villarreal. Odluka kluba da angažira igrača pod tako teškim optužbama izazvala je brojne kritike u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Međutim, predsjednik kluba Fernando Roig stao je u obranu svoje odluke, pozivajući se na presumpciju nevinosti.

​- Igrač se nalazi u pravnom procesu, tvrdi da je nevin i poriče optužbe. Na britanskom je pravosuđu da utvrdi što se dogodilo. U ovom trenutku, Partey je nevin kao i svi mi ovdje - izjavio je Roig na konferenciji za medije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Zvezda prodala 17-godišnjaka za 14 mil. eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvezda prodala 17-godišnjaka za 14 mil. eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Najtužniji trenuci u povijesti Igara: Smrt na stazi, teški padovi i stravične ozljede
BROJNI SKANDALI

FOTO Najtužniji trenuci u povijesti Igara: Smrt na stazi, teški padovi i stravične ozljede

U povijesti Zimskih olimpijskih igara svjedočili smo velikim slavljima, ali i teškim ozljedama, čak i tragedijama. Ovo su one koje su šokirale svijet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026