MIRALEM PJANIĆ

Bivša zvijezda 'zmajeva' uoči Italije: Sve će stati na nekoliko sati, doživjet ćete pravi kaos...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
4
Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije uoči utakmice s Ukrajinom | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Vidio sam koliko su igrači motivirani i samouvjereni. Devedeset minuta nogometa, ili možda i više, neće to biti samo utakmica, bit će to prava sportska bitka - rekao je Miralem Pjanić u razgovoru za Gazzettu

Admiral

Pred nogometašima Bosne i Hercegovine je važna utakmica finala doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo. 'Zmajevi' su u drami penala pobijedili Wels 4-2 i u utorak 31. ožujka čeka ih dvoboj protiv Italije u Zenici. Izabranici Gennara Gattusa pobijedili su Sjevernu Irsku (2-0) u Bergamu. Utakmica je od velike važnosti za obje momčadi, Bosna i Hercegovina je zadnji, a ujedno i jedini put na Svjetskom prvenstvu nastupila prije 12 godina, u Brazilu 2014. Talijani su također zadnji put nastupili 2014.

Utakmicu u Zenici najavio je Miralem Pjanić, bivši  bosanskohercegovački veznjak Rome i Juventusa. Pjanić je u razgovoru za Gazzettu dello Sport rekao kako nije iznenađen kvalifikacijama te da BiH ima prednost domaćeg terena gdje će biti paklena atmosfera.

Zenica: UEFA Liga nacija, Bosna i Hercegovina - Rumunjska | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Nisam iznenađen. Čak sam se i nadao da ćemo igrati protiv Italije, zemlje koja je moj drugi dom. Imamo isti san, a to je odlazak na Svjetsko prvenstvo. Vidjet ćemo kako će proći utakmica - rekao je i dodao:

- Utakmica s Italijom je povijesni događaj za našu zemlju, koja će na dan utakmice stati na nekoliko sati. Doživjet ćete ‘kaos‘ kakav još niste vidjeli, a iznenadit će vas i naša strast prema reprezentaciji. Dat ćemo sve od sebe u Zenici, i igrači i navijači. Talijanima ovdje neće biti ugodno, vjerujte mi. Vidio sam koliko su igrači motivirani i samouvjereni. Devedeset minuta nogometa, ili možda i više, neće to biti samo utakmica, bit će to prava sportska bitka - zaključio je. .

Pjanić je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio 115 puta i zabio 17 golova te je bio dio momčadi koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu 2014. 

