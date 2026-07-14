Bivšeg hajdukovca Juricu Vučka osudili na uvjetni zatvor. Pijan vrijeđao policiju među djecom

Bivši nogometaš i trener Hajduka Jurica Vučko (49) proglašen je krivim zbog narušavanja javnog reda i mira na dječjem turniru "Dalmatinko kup" u Trogiru. Zbog vikanja na djecu, vrijeđanja policajaca i neprimjerenog ponašanja u alkoholiziranom stanju, izrekliu su mu uvjetnu zatvorsku kaznu od 30 dana.

Sukob nakon pobjede Dinama

Incident se, prema presudi Općinskog prekršajnog suda u Splitu, dogodio 5. lipnja 2022. oko 21 sat. Nakon utakmice dječaka rođenih 2009. godine između Hajduka i Dinama, u kojoj su slavili mladi Zagrepčani, Vučko je u vidno alkoholiziranom stanju prišao ogradi igrališta. Sud je utvrdio da je na naročito drzak i nepristojan način počeo vikati na igrače Dinama i njihovog trenera, očito nezadovoljan njihovim slavljem.

​- Došli ste ovdje u Trogir slaviti, kako vas nije sramota, neću vam to dopustit - galamio je Vučko, izgovarajući i druge nepovezane riječi koje se od buke nisu mogle razumjeti.

ARHIVA - Uhićen Jurica Vučko, bivši nogometaš Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uvrede, prijetnje i skidanje hlača

Nakon dojave, na mjesto događaja stigli su policajci koji su pokušali smiriti situaciju. Međutim, to je samo dodatno razbjesnilo Vučka. Odbio im je dati osobnu iskaznicu te ih je zasuo bujicom vulgarnih uvreda, što je detaljno navedeno u sudskom spisu.

​- Ma tko ste vi, šta ću vam ja davati osobnu iskaznicu, jebem vam mater u p..., tko ste vi, ne možete mi ništa - vikao je na policajce.

U jednom je trenutku, prema presudi, čak skinuo i hlače. Unatoč jasnim upozorenjima da prestane, nastavio je s prijetnjama.

​- Znate li vi tko sam ja, naj...t ću vam se majke, skinut ću vas s posla, j...m vam majku - prijetio je službenim osobama.

Epilog na sudu i uvjetna kazna

Vučko je potom uhićen i odveden u policijsku postaju, gdje su mu utvrdili 1,67 promila alkohola u krvi. Na sudu se izjasnio da se ne smatra krivim. U svojoj obrani naveo je kako se ne sjeća točnih riječi jer je bio pijan, ali da je djecu samo htio upozoriti da ne slave na način koji bi mogao isprovocirati navijače Hajduka. Priznao je da je njegovo ponašanje prema policiji bilo neprimjereno i da ga je sram.

Sud ga je proglasio krivim i osudio na 30 dana zatvora. U kaznu su mu uračunata dva dana provedena u pritvoru do otrežnjenja, dok je preostalih 28 dana pretvoreno u uvjetnu osudu s rokom kušnje od godinu dana. To znači da neće ići u zatvor ako u tom razdoblju ne počini novi prekršaj. Naložili su mu i plaćanje 150 eura sudskih troškova.

*uz korištenje AI-ja