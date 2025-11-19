Bivšeg olimpijca zovu 'moderni Pablo Escobar', ubio svjedoka, a FBI je očajan za informacijama!

Nekoć je bio nada Kanade na snježnim padinama, olimpijac čija se budućnost činila blistavom. Danas je Ryan James Wedding (44) jedan od deset najtraženijih bjegunaca na listi FBI-a, optužen da vodi globalni narkokartel vrijedan više od milijardu dolara godišnje. Američke vlasti ga nazivaju "modernim Pablom Escobarom" i nude nagradu od vrtoglavih 15 milijuna dolara (otprilike 14 milijuna eura) za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja. Njegova priča je nevjerojatan pad od sportskog heroja do nemilosrdnog kriminalca optuženog za višestruka ubojstva i krijumčarenje tona kokaina.

Ryan Wedding rođen je 1981. godine u obitelji duboko ukorijenjenoj u zimskim sportovima. Njegovi djed i baka posjedovali su skijalište, a otac i ujak bili su natjecateljski skijaši. Talentirani mladić brzo se prebacio na snowboarding i s 15 godina postao član kanadske reprezentacije. Vrhunac njegove sportske karijere bio je nastup za Kanadu na Zimskim olimpijskim igrama 2002. u Salt Lake Cityju, gdje je u paralelnom veleslalomu osvojio 24. mjesto.

Svoj raskošni život financirao je ilegalnim poslovima. Prvi veliki pothvat bio je masovni uzgoj marihuane na imanju zvanom "Eighteen Carrot Farms". Policija je 2006. godine na posjedu pronašla gotovo 7000 biljaka kanabisa vrijednih oko 10 milijuna dolara, ali nije bilo dovoljno dokaza da se Weddinga optuži. Ključni trenutak dogodio se 2008. godine kada je uhićen u San Diegu dok je pokušavao kupiti veliku količinu kokaina od prikrivenog američkog agenta. Osuđen je na četiri godine zatvora, a to je razdoblje, umjesto rehabilitacije, postalo njegova "diploma" u svijetu organiziranog kriminala. Iza rešetaka je, tvrde istražitelji, uspostavio ključne veze s članovima meksičkih kartela, pripremajući se za povratak na scenu kao puno opasniji igrač.

Foto: Profimedia

Nakon izlaska iz zatvora, Wedding je nestao iz Kanade. Vlasti vjeruju da se preselio u Meksiko i, koristeći zatvorske veze, brzo uspeo u hijerarhiji zloglasnog kartela Sinaloa. Postao je poznat pod nadimcima "El Jefe" (Šef), "Giant" (Div) i "Public Enemy" (Javni neprijatelj). Američko ministarstvo pravosuđa tvrdi da je Wedding izgradio jednu od najmoćnijih i najnasilnijih organizacija za krijumčarenje droge na svijetu. U sklopu operacije kodnog naziva "Giant Slalom" (Veleslalom), istražitelji su otkrili da njegova mreža godišnje prokrijumčari oko 60 tona kokaina iz Kolumbije, preko Meksika i južne Kalifornije, do Kanade i drugih tržišta. Organizacija je navodno koristila sofisticirane metode, uključujući kamione s tajnim pretincima, pranje novca putem kriptovaluta i komunikaciju preko šifriranih aplikacija poput Threeme.

Optužbe protiv Weddinga ne staju samo na drogi. Tereti ga se za niz brutalnih, naručenih ubojstava. Među najstrašnijim slučajevima je ubojstvo bračnog para Jagtara i Harbhajan Sidhu u studenom 2023. u Ontariju. Vjeruje se da su oni bili žrtve zamjene identiteta; ubojice su ih ubile greškom, ciljajući nekoga tko je prije živio na toj adresi zbog ukradene pošiljke droge. Također ga se tereti za naručivanje ubojstva Randyja Fadera u travnju 2024. zbog duga povezanog s drogom.

Posljednji potez koji je šokirao istražitelje bilo je ubojstvo ključnog svjedoka, Jonathana Acebedo-Garcije, u siječnju ove godine. Svjedok je ubijen u restoranu u Medellínu u Kolumbiji, nakon što je Wedding navodno, preko lažne news stranice, objavio fotografije svjedoka i njegove supruge kako bi ga locirao. Vlasti su nedavno uhitile i Weddingovog kanadskog odvjetnika, Deepaka Paradkara, pod sumnjom da je savjetovao Weddinga da "ubije svjedoka kako bi slučaj bio odbačen".

Zbog težine zločina, Wedding je u ožujku 2025. dodan na FBI-jevu listu deset najtraženijih bjegunaca. Međunarodna potraga je u punom jeku, a američke, kanadske i meksičke vlasti udružile su snage kako bi ga privele pravdi. Nekoć mladić s olimpijskim snovima, danas je lice s tjeralice, simbol kako se put do slave može pretvoriti u strmoglavi pad u najmračnije dubine kriminala.