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KONAČNO DEBI?

Bivši as Barcelone tajni je adut Dinama za gostovanje u Splitu!

Piše Hrvoje Tironi,
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Bivši as Barcelone tajni je adut Dinama za gostovanje u Splitu!
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Foto: gnk dinamo
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Mladi Španjolac na Poljudu bi se trebao vratiti nogometu nakon 245 dana stanke, posljednji put je na terenu bio još u - veljači. Ali, u Maksimiru ga nestrpljivo čekaju, svi vjeruju kako će se pokazati pravim pogotkom...

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Nogometaši Dinama jedva su dočekali prvu reprezentativnu stanku u novoj sezoni, momčad Marija Kovačevića nasušno je trebala malo odmora. Trener "modrih" dao je svojim igračima nekoliko slobodnih dana, ali Zagrepčani su se brzo kompletirali i nastavili pripreme za nastavak sezone. A već u listopadu čeka ih nekoliko vrlo zahtjevnih izazova.

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Dinamo će 4. listopada gostovati kod Vukovara u Kupu, šest dana poslije toga očekuje ga derbi na Poljudu, a onda "modrima" slijede Anderlecht, Slaven Belupo, NEC Nijmegen i Rijeka. Hrvatski prvak u tom će periodu morati izgledati mnogo kvalitetnije i dojmljivije nego u rujnu. I konačno zaigrati u skladu s očekivanjima.

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Kovačević je miran, trener Dinama preživio je mnoge udare proteklih tjedana, sad se okreće budućnosti. A već bi dvoboji protiv Hajduka i Anderlechta trebali pokazati u kojem će smjeru ići njegova budućnost. Trener "modrih" zbog reprezentativnih obveza sad na raspolaganju nema nekoliko važnih igrača (Kotarski, Mišić, Beljo, McKenna, Hoxha, Radeljić, Tabinas, Topić i Perez Vinlöf). Treninzima seniora tako će se sljedećih dana priključiti dva snažna aduta B momčadi - Noa Mikić i Fuzy Taylor.

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Prilično je važno i kako će Kovačević u momčad ukomponirati svoje najnovije igrače, Luku Ivanušeca i Ikera Almenu. Obojica su u Maksimir stigli sa statusima pojačanja, dojam je da će vrlo brzo i Hrvat i Španjolac u početni sastav. Tu je i Rus Kiril Kravcov, koji se u Zagrebu nalazi već 40-ak dana, i on se konačno udomaćio u glavnom gradu Hrvatske.

Foto: gnk dinamo

Sve misli Kovačevića i njegova stožera usmjerene su prema gostovanju na Poljudu (10. listopada), a tamo će "modri" biti lišeni usluga suspendiranog Josipa Mišića. Kapetan Dinama "pocrvenio" je protiv Lokomotive, taj će ga grijeh koštati prvog derbija ove sezone. A sjetimo se, Zagrepčani su posljednjih godina rijetko bili uspješni protiv Splićana bez svog najvažnijeg igrača. Lidera i kapetana.

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U Dinamovim redovima nalazi se i jedno novo ime, tajni adut Marija Kovačevića za veliki derbi. Dani Rodriguez. Mladi Španjolac oporavio se od teške ozljede, već dugo aktivno trenira s prvom momčadi, a protiv Lokomotive je ostao na klupi. Dodatna dva tjedna treninga pomoći će mu u postizanju fizičke spreme i samopouzdanja, pa navijači Dinama očekuju kako bi baš on mogao postati bitan faktor u novoj pobjedi “modrih” u Splitu. Rodriguez je ljevak na desnom krilu, u Hajduku malo toga znaju o njemu. I da, Rodriguez može biti tajni adut Kovačevića za Hajduk. 

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