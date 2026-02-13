Obavijesti

Sport

Komentari 0
UŠUTKAO KRITIČARE

Bivši dinamovac belgijskog velikana doveo do finala Kupa

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Bivši dinamovac belgijskog velikana doveo do finala Kupa
London: GNK Dinamo protiv Arsenala u Ligi prvaka na Emirates stadionu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U prvenstvu Anderlecht trenutačno zaostaje za vodećim Union SG-om, ali razlika će se prepoloviti nakon ulaska u doigravanje

Admiral

Belgijski klubovi odigrali su uzvrate polufinala 71. izdanja Kupa. Union SG je nakon remija u prvom susretu kod kuće uvjerljivo svladao Charleroi s 4-1, a posljednji pogodak gol je bivši igrač više zagrebačkih klubova Raúl Florucz. Dan poslije finale je izborio i Anderlecht, koji je nadoknadio domaći poraz 1-0 protiv Royal Antwerp te u uzvratu slavio 4-0.

Junak velikog preokreta bio je bivši igrač Dinama, Francuz Jérémy Taravel (38), koji je na trenerskom debiju odveo Anderlecht u finale. Momčad je povela već u prvoj minuti golom Nathan-Dylan Saliba, do poluvremena je prednost povećao Tristan Degreef, a nastavak je otvorio pogodak Nathan De Cat za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Ludwig Augustinsson. Taravel je momčad preuzeo nakon smjene Besnik Hasi početkom veljače, dok je privremeni trener Edward Still ubrzo prihvatio ponudu Watford. Francuz je dotad radio kao pomoćnik i Hasiju i Stillu te je odlučio ostati i samostalno preuzeti momčad.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Zagreb u 31. kolu MAXtv Prve lige
Zagreb: GNK Dinamo i NK Zagreb u 31. kolu MAXtv Prve lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Taravel je igračima dao slobodu i energiju, a oni su reagirali snažno, što je pohvalio i Thorgan Hazard, mlađi brat Eden Hazard. Igrači su nakon utakmice potrčali prema novom treneru, čime su pokazali koliko ga podržavaju. Anderlecht sada ima priliku prekinuti devetogodišnji post bez trofeja; posljednji put je naslov prvaka i Superkup osvojio 2017., dok je Kup zadnji put podigao 2008.

NOVI POSAO Bivši dinamovac preuzeo klupu belgijskog velikana Anderlechta
Bivši dinamovac preuzeo klupu belgijskog velikana Anderlechta

Hrvatskoj publici Taravel je najpoznatiji po razdoblju u Dinamu, za koji je od 2014. do 2016. odigrao oko 55 utakmica, zabio šest golova, osvojio tri naslova prvaka i nastupio u skupini Lige prvaka, prije odlaska u Gent. Trenersko iskustvo skupljao je i kao pomoćnik uz Ivan Leko u Standard Liège.

U prvenstvu Anderlecht trenutačno zaostaje za vodećim Union SG-om, ali razlika će se prepoloviti nakon ulaska u doigravanje. Sljedeći izazov Taravelovu sastavu bit će domaći susret protiv La Louvière, nova prilika da potvrdi dobar početak na klupi briselskog velikana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
VIDEO Atletico - Barcelona 4-0: Briljantna igra domaćih i potop Barce kojoj treba čudo u uzvratu
POLUFINALE KUPA KRALJA

VIDEO Atletico - Barcelona 4-0: Briljantna igra domaćih i potop Barce kojoj treba čudo u uzvratu

Atletico je potpuno nadigrao Barcelonu i sve riješio u prvom dijelu. Zabio je četiri gola, dominirao i apsolutno zasluženo pobijedio. Uzvrat se igra 3. ožujka u Barceloni, ali Katalonci imaju ogroman zadatak
FOTO Zbog njenih aduta ovaj je olimpijski sport u centru pažnje
IMA SAVRŠENU TEHNIKU

FOTO Zbog njenih aduta ovaj je olimpijski sport u centru pažnje

Alessia Crippa, talijanska senzacija skeletona, osvojila je milijune na društvenim mrežama zbog svoje figure i snage. Skeleton je ponovno u modi zahvaljujući njoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026