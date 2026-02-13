Bivši dinamovac belgijskog velikana doveo do finala Kupa

Belgijski klubovi odigrali su uzvrate polufinala 71. izdanja Kupa. Union SG je nakon remija u prvom susretu kod kuće uvjerljivo svladao Charleroi s 4-1, a posljednji pogodak gol je bivši igrač više zagrebačkih klubova Raúl Florucz. Dan poslije finale je izborio i Anderlecht, koji je nadoknadio domaći poraz 1-0 protiv Royal Antwerp te u uzvratu slavio 4-0.

Junak velikog preokreta bio je bivši igrač Dinama, Francuz Jérémy Taravel (38), koji je na trenerskom debiju odveo Anderlecht u finale. Momčad je povela već u prvoj minuti golom Nathan-Dylan Saliba, do poluvremena je prednost povećao Tristan Degreef, a nastavak je otvorio pogodak Nathan De Cat za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Ludwig Augustinsson. Taravel je momčad preuzeo nakon smjene Besnik Hasi početkom veljače, dok je privremeni trener Edward Still ubrzo prihvatio ponudu Watford. Francuz je dotad radio kao pomoćnik i Hasiju i Stillu te je odlučio ostati i samostalno preuzeti momčad.

Taravel je igračima dao slobodu i energiju, a oni su reagirali snažno, što je pohvalio i Thorgan Hazard, mlađi brat Eden Hazard. Igrači su nakon utakmice potrčali prema novom treneru, čime su pokazali koliko ga podržavaju. Anderlecht sada ima priliku prekinuti devetogodišnji post bez trofeja; posljednji put je naslov prvaka i Superkup osvojio 2017., dok je Kup zadnji put podigao 2008.

Hrvatskoj publici Taravel je najpoznatiji po razdoblju u Dinamu, za koji je od 2014. do 2016. odigrao oko 55 utakmica, zabio šest golova, osvojio tri naslova prvaka i nastupio u skupini Lige prvaka, prije odlaska u Gent. Trenersko iskustvo skupljao je i kao pomoćnik uz Ivan Leko u Standard Liège.

U prvenstvu Anderlecht trenutačno zaostaje za vodećim Union SG-om, ali razlika će se prepoloviti nakon ulaska u doigravanje. Sljedeći izazov Taravelovu sastavu bit će domaći susret protiv La Louvière, nova prilika da potvrdi dobar početak na klupi briselskog velikana.