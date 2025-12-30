Bivši igrač Hajduka blista u Nizozemskoj: Proglasili ga jednim od najvećih pojačanja

Nogometaš nizozemskog prvoligaša NEC Nijmegena Darko Nejašmić (26) igra sjajno ove sezone. Njegov klub je na visokoj četvrtoj poziciji Eredivisie, a ispred su samo velikani Ajax, Feyenoord i PSV. Nizozemski sportski portal Voetbal smjestio je zadnjeg veznog u top 15 najvećih iznenađenja ove sezone u nizozemskom prvenstvu. Hrvata su smjestili na treću poziciju uz riječi hvale.

- Najbolje pojačanje i najveće iznenađenje ove sezone je nesumnjivo Darko Nejašmić. NEC je ovog ljeta doveo 26-godišnjeg Hrvata kao slobodnog igrača iz Sharjaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nejašmić se brzo etablirao u prvih jedanaest u Nijmegenu i iako je do sada postigao samo jedan gol u trinaest utakmica, on pruža pravu ravnotežu u veznom redu za NEC-ov izrazito napadački stil pod vodstvom Dicka Schreudera.

Nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac stigao je u Nijmegen u siječnju 2025. iz Al Sharjaha bez odštete. Od tada je za Nijmegen odigrao 966 minuta, odnosno 14 utakmica i zabio jedan gol. U karijeri je igrao u HNL-u za Hajduk i Osijek iz kojeg je otišao 2024. godine.

Nedavno je briljirao na utakmici protiv Ajaxa (2-2) koja se igrala u sklopu 17. kola nizozemske lige. Nije se upisao u strijelce ili asistente, međutim njegov doprinos momčadi omogućio je bod protiv velikog kluba iz Amsterdama. Na kraju utakmice dobio je epitet za najboljeg igrača susreta što je samo kruna njegove uspješne polusezone u Nizozemskoj.