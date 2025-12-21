Nejašmić briljira u Nizozemskoj. Njegov NEC zaustavio je Ajax, a Splićanin je bio igrač utakmice!

Nekadašnji hrvatski mladi reprezentativac Darko Nejašmić (26) u Nizozemskoj igra nogomet karijere. U dresu NEC Nijmegena u subotu je ponovno briljirao, odigrao odličnu utakmicu, ovoga puta u domaćem remiju protiv Ajaxa, koji je završio 2-2. Nejašmić je bio igrač utakmice, i nije mu to prvi put.

Prošlog mjeseca prestižni podcast Di Was Het Weekend, koji se bavi analizom utakmica nizozemskog prvenstva, posvetio mu je dobar dio emisije, a voditelj Wouter Bouwman i njegovi gosti Marciano Vink i Kenneth Perez o Darku su govorili biranim riječima.

- Nejašmić igra zaista fantastično, a posebno je zanimljivo što ga je NEC doveo kao slobodnog igrača. Nije mi jasno kako skauti u Amsterdamu nisu mogli dovesti takvog igrača. Vjerujem da bi u Amsterdamu jako voljeli vidjeti igrača poput njega ili Overrema iz Heerenveena, to su igrači za koje bi u Amsterdamu ubili da ih mogu dovesti - kazao je tada Vink.

I nije trebalo dugo da se čelnici Ajaxa uvjere koliko je Vink bio u pravu, i to u izravnom ogledu u posljednjem kolu prije stanke, u kojem je, zahvaljujući Nejašmiću i vrataru Crettazu, NEC okončao niz od pet uzastopnih pobjeda Ajaxa. U 90 minuta provedenih na terenu Nejašmić je imao dva ključna dodavanja, sedam od devet točnih dugih lopti te devet osvojenih posjeda, a posebno je bio siguran i stabilan kada je njegova momčad ostala s igračem manje nakon isključenja Samija Ouaissa.

NEC je ovim remijem zadržao četvrtu poziciju, s bodom zaostatka iza Ajaxa i pet bodova manje od Feyenoorda na drugom mjestu, dok je PSV već znatno odmakao u borbi za naslov.

Ta pozicija vodi u Europu, a na tom putu Nejašmić je izuzetno važna karika. Potvrdio je to svojim dobrim igrama koje su iznenadile mnoge stručnjake u Nizozemskoj. Otkako je stigao, redovito je među najbolje ocijenjenim igračima NEC-a, koji je u posljednjih sedam utakmica upisao pet pobjeda i dva remija. Nedavno je protiv Volendama postigao i svoj prvi pogodak.

Nakon derbija s Ajaxom NEC-u slijedi prvenstvena stanka sve do 11. siječnja, kada se natjecanje nastavlja utakmicom protiv Utrechta.

Nejašmić je u Nizozemsku stigao ljetos, bez odštete, iz Al Sharjaha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Izlet u arapski svijet bio je kratka epizoda u njegovoj karijeri, a ako u dresu NEC-a nastavi igrati na ovoj razini, nema sumnje da će ga u svojim redovima poželjeti vidjeti i znatno jači klubovi.

Nejašmića s NEC-om ugovor veže do ljeta 2027. godine, no nije isključeno da bi ga, nakon ovako dobrih igara, poželjeli i veći klubovi, ne samo Ajax.