Obavijesti

Sport

Komentari 0
ANALITIČARI GA HVALE

Nejašmić briljira u Nizozemskoj. Njegov NEC zaustavio je Ajax, a Splićanin je bio igrač utakmice!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Nejašmić briljira u Nizozemskoj. Njegov NEC zaustavio je Ajax, a Splićanin je bio igrač utakmice!
Foto: Facebook

Nejašmić je u Nizozemsku stigao ovoga ljeta i vrlo brzo se nametnuo kao jedna od najboljih igrača NEC-a iz Nijmegena. Nedavno je zabio prvi gol, a protiv Ajaxa je bio igrač utakmice. I nije mu prvi put...

Nekadašnji hrvatski mladi reprezentativac Darko Nejašmić (26) u Nizozemskoj igra nogomet karijere. U dresu NEC Nijmegena u subotu je ponovno briljirao, odigrao odličnu utakmicu, ovoga puta u domaćem remiju protiv Ajaxa, koji je završio 2-2. Nejašmić je bio igrač utakmice, i nije mu to prvi put.

Prošlog mjeseca prestižni podcast Di Was Het Weekend, koji se bavi analizom utakmica nizozemskog prvenstva, posvetio mu je dobar dio emisije, a voditelj Wouter Bouwman i njegovi gosti Marciano Vink i Kenneth Perez o Darku su govorili biranim riječima.

- Nejašmić igra zaista fantastično, a posebno je zanimljivo što ga je NEC doveo kao slobodnog igrača. Nije mi jasno kako skauti u Amsterdamu nisu mogli dovesti takvog igrača. Vjerujem da bi u Amsterdamu jako voljeli vidjeti igrača poput njega ili Overrema iz Heerenveena, to su igrači za koje bi u Amsterdamu ubili da ih mogu dovesti - kazao je tada Vink.

I nije trebalo dugo da se čelnici Ajaxa uvjere koliko je Vink bio u pravu, i to u izravnom ogledu u posljednjem kolu prije stanke, u kojem je, zahvaljujući Nejašmiću i vrataru Crettazu, NEC okončao niz od pet uzastopnih pobjeda Ajaxa. U 90 minuta provedenih na terenu Nejašmić je imao dva ključna dodavanja, sedam od devet točnih dugih lopti te devet osvojenih posjeda, a posebno je bio siguran i stabilan kada je njegova momčad ostala s igračem manje nakon isključenja Samija Ouaissa.

UVRŠTEN U MOMČAD KOLA Nejašmić briljira u Nizozemskoj! 'Ajax bi ubio za takvog igrača'
Nejašmić briljira u Nizozemskoj! 'Ajax bi ubio za takvog igrača'

NEC je ovim remijem zadržao četvrtu poziciju, s bodom zaostatka iza Ajaxa i pet bodova manje od Feyenoorda na drugom mjestu, dok je PSV već znatno odmakao u borbi za naslov.

Ta pozicija vodi u Europu, a na tom putu Nejašmić je izuzetno važna karika. Potvrdio je to svojim dobrim igrama koje su iznenadile mnoge stručnjake u Nizozemskoj. Otkako je stigao, redovito je među najbolje ocijenjenim igračima NEC-a, koji je u posljednjih sedam utakmica upisao pet pobjeda i dva remija. Nedavno je protiv Volendama postigao i svoj prvi pogodak.

Nakon derbija s Ajaxom NEC-u slijedi prvenstvena stanka sve do 11. siječnja, kada se natjecanje nastavlja utakmicom protiv Utrechta.

Nejašmić je u Nizozemsku stigao ljetos, bez odštete, iz Al Sharjaha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Izlet u arapski svijet bio je kratka epizoda u njegovoj karijeri, a ako u dresu NEC-a nastavi igrati na ovoj razini, nema sumnje da će ga u svojim redovima poželjeti vidjeti i znatno jači klubovi.

Nejašmića s NEC-om ugovor veže do ljeta 2027. godine, no nije isključeno da bi ga, nakon ovako dobrih igara, poželjeli i veći klubovi, ne samo Ajax.

BILI TIĆI Bivši igrači Hajduka briljiraju: Letici desetka, Vuškovića hvale, Nejašmić je bio igrač utakmice
Bivši igrači Hajduka briljiraju: Letici desetka, Vuškovića hvale, Nejašmić je bio igrač utakmice

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025