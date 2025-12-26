Obavijesti

ALESSANDRO FLORENZI

Bivši igrač Milana: Najviše mi je muka zadavao Perišić. Bila je prava muka igrati protiv njega

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši igrač Milana: Najviše mi je muka zadavao Perišić. Bila je prava muka igrati protiv njega
Foto: Fabrizio Carabelli / ipa-agency.net

Mogao je napadati s desne ili lijeve strane, nije bilo važno gdje je igrao. Nikad nije prestajao trčati niti vršiti pritisak na obranu, izjavio je Alessandro Florenzi o hrvatskom reprezentativcu dok je igrao u Interu

Bivši branič Milana Alessandro Florenzi (34) u razgovoru za Serie A prisjetio se razdoblja dok je igrao za milansku momčad. Tijekom razgovora otkrio je koji mu je igrač na terenu zadavao najviše problema. 

- Igrao sam protiv Lionela Messija i Cristiana Ronalda, i naravno da ih treba poštovati zbog njihovog nevjerojatnog talenta i postignuća. No, igrač koji mi je stvarno zadao najviše muka bio je Ivan Perišić. Mogao je napadati s desne ili lijeve strane, nije bilo važno gdje je igrao. Nikad nije prestajao trčati niti vršiti pritisak na obranu, bilo je to pravo mučenje igrati protiv njega - otkrio je Florenzi. 

italian soccer Serie A match - Inter - FC Internazionale vs UC Sampdoria
Foto: Fabrizio Carabelli / ipa-agency.net

Perišić je nastupao za gradskog rivala Intera, nakon što je kao slobodan igrač prešao u Tottenham, na inzistiranje tadašnjeg Interova trenera Antonija Contea.

Florenzi je osim dresa Milana tijekom karijere nosio dresove Valencije i PSG-a. S 'rossonerima' je osvojio naslov prvaka Italije 2022., a godinu prije je s talijanskom reprezentacijom osvojio Europsko prvenstvo. 

