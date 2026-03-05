Neki su imali sreće pa su taj put prevalili za četiri sata. Neki su imali manje sreće pa su putovali i devet sati. Moj put do Omana je trajao sedam sati. Problem je bio taj što je naš vozač izgubio putovnicu, rekao je
Bivši prvi tenisač svijeta opisao dramatičan bijeg iz Dubaija: Sve je bilo kao u nekakvom filmu
Svašta se događalo na tom putu od Dubaija do Indian Wellsa, sve je bilo kao u filmu, ispričao je ruski tenisač Danil Medvjedev koji je ipak na vrijeme došao na poprište ATP Masters 1000 turnira u Kaliforniju.
Prošlog tjedna Medvjedev je boravio na turniru u Dubaiju kojeg je i osvojio, ali je potom nekoliko dana ostao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog iranskih napada na taj grad i zemlju te zbog uzavrele ratne situacije na Bliskom istoku.
- Kompletno je putovanje izgledalo vrlo neobično. Mogu samo reći da nikada u životu nisam putovao na takav način. Bilo je filmski. Iz Dubaija u Oman smo stigli automobilom. Neki su imali sreće pa su taj put prevalili za četiri sata. Neki su imali manje sreće pa su putovali i devet sati. Moj put do Omana je trajao sedam sati. Problem je bio taj što je naš vozač izgubio putovnicu. U jednom trenutku smo se morali vraćati u UAE pa opet natrag za Oman. Vozač je putovnicu pronašao na parkiralištu - ispričao je Medvjedev i nastavio.
- Odvojeno smo u Oman stigli Rubljov, Hačanov i ja. Puno različitih ljudi je bilo na tom putovanju, a kasnije smo zrakoplovom došli do Istanbula i kasnije do Los Angelesa - uzbuđeno je govorio ruski tenisač.
Na turniru u Indian Wellsu Medvjedev je bio slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Čileanac Tabilo i Španjolac Jodar. Medvjedev je postavljen za 11. nositelja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+