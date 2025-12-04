Bivši reprezentativac Srbije: Tko zna gdje bismo bili da imamo mentalitet poput Hrvatske

Srpska nogometna reprezentacija propustit će još jedno veliko natjecanje. U kvalifikacijskoj skupini s Engleskom i Albanijom Srbi su završili treći i ne idu na Mundijal, a bivši nogometaš Predrag Đorđević usporedio je svoju reprezentaciju s Hrvatskom.

- Kod nas kvaliteta i talent nikada nisu bili sporni, ali nikada se nisu ni posložile te čuvene kockice. Moramo biti realni, oni imaju drukčiji pristup reprezentaciji. Da imamo pristup kao Hrvati, osvojili bismo i svjetsko i europsko prvenstvo. Imali smo puno veću kvalitetu, imamo je i danas, ali očito je da ne funkcioniraju neke druge stvari - rekao je u razgovoru za tamošnje medije i dodao:

- Klub i reprezentacija nisu isto. Tko zna gdje bismo bili da imamo mentalitet poput hrvatskih reprezentativaca.

Predrag Đorđević nastupao je za reprezentaciju Srbije i Crne Gore u razdoblju od 1998. do 2006. i stigao do 37 nastupa, a najveći uspjeh s reprezentacijom mu je nastup na Svjetskom prvenstvu 2006. gdje je odigrao sve tri utakmice u skupini.