ISKRENO JE PRIZNAO

Bivši reprezentativac Srbije: Tko zna gdje bismo bili da imamo mentalitet poput Hrvatske

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Predrag Đorđević nastupao je za reprezentaciju Srbije i Crne Gore u razdoblju od 1998. do 2006. i stigao do 37 nastupa, a najveći uspjeh s reprezentacijom mu je nastup na Svjetskom prvenstvu 2006.

Srpska nogometna reprezentacija propustit će još jedno veliko natjecanje. U kvalifikacijskoj skupini s Engleskom i Albanijom Srbi su završili treći i ne idu na Mundijal, a bivši nogometaš Predrag Đorđević usporedio je svoju reprezentaciju s Hrvatskom

- Kod nas kvaliteta i talent nikada nisu bili sporni, ali nikada se nisu ni posložile te čuvene kockice. Moramo biti realni, oni imaju drukčiji pristup reprezentaciji. Da imamo pristup kao Hrvati, osvojili bismo i svjetsko i europsko prvenstvo. Imali smo puno veću kvalitetu, imamo je i danas, ali očito je da ne funkcioniraju neke druge stvari - rekao je u razgovoru za tamošnje medije i dodao:

- Klub i reprezentacija nisu isto. Tko zna gdje bismo bili da imamo mentalitet poput hrvatskih reprezentativaca. 

Predrag Đorđević nastupao je za reprezentaciju Srbije i Crne Gore u razdoblju od 1998. do 2006. i stigao do 37 nastupa, a najveći uspjeh s reprezentacijom mu je nastup na Svjetskom prvenstvu 2006. gdje je odigrao sve tri utakmice u skupini.

