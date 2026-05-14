POVRATAK NA POLJUD

Bivši reprezentativac vraća se u Hajduk u potpuno novoj ulozi

Piše Domagoj Vugrinović,
Split: Europska liga, 3. pretkolo, HNK Hajduk Split - FC Oleksandriya | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Zadatak Milića i stručnjaka okupljenih oko njega bit će rad s najtalentiranijim juniorima kako bi im olakšali prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet

Hrvoje Milić vraća se u Hajduk, ali ovoga puta u potpuno drukčijoj ulozi. Bivši nogometaš "bijelih", koji je početkom 2023. završio igračku karijeru, sredinom lipnja trebao bi preuzeti funkciju voditelja odjela za individualni rad s igračima na Poljudu. Prema informacijama Dalmatinskog portala, uz Milića će u projektu sudjelovati i trojica klupskih trenera. Njihov glavni zadatak bit će rad s najtalentiranijim juniorima kako bi im olakšali prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet te dodatno razvijali individualne kvalitete mladih igrača.

Hajduk ovim potezom želi ojačati segment razvoja talenata, posebno u razdoblju koje često predstavlja najzahtjevniji korak u karijeri mladih nogometaša. Klub smatra da upravo individualni pristup može pomoći igračima da se lakše prilagode zahtjevima prve momčadi.

Milić je prvi put stigao u Hajduk iz Osijeka, a vrlo rano otišao je u švedski Djurgarden. Na Poljud se vratio 2015. godine nakon epizode u Rostovu, no već godinu poslije ostvario je transfer u Fiorentinu. Tijekom karijere nastupao je i za Napoli, Olympiakos, Crotone, iranski Esteghlal te Zrinski iz Jurjevca, u kojem je zaključio igračku karijeru. I nakon odlaska s travnjaka ostao je povezan s Hajdukom. Krajem prošle godine postao je član Hajdučke zajednice, a sada bi trebao dobiti i važnu operativnu funkciju u klubu.

Bivši hrvatski reprezentativac tijekom karijere ima jei šest nastupa za nacionalnu momčad, a stečeno iskustvo iz domaćeg i inozemnog nogometa sada će pokušati prenijeti na nove generacije Hajdukovih igrača.

