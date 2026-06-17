Bivši reprezentativci poslali su poruku 'vatrenima': Izađite kao ratnici i nosite dres s ponosom

Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Protivnik joj je Engleska, a utakmica počinje u 22 sata. Velika su očekivanja od "vatrenih", kako od današnje utakmice tako i od cijelog turnira. To je posebno izraženo jer bi ovo moglo biti posljednje natjecanje za reprezentativce koji su godinama nosili momčad. Kako je igrati na velikim natjecanjima, dobro zna Ivan Klasnić, naš bivši reprezentativac, koji je uoči utakmice poslao poruku hrvatskim odabranicima.

"Dragi Vatreni, danas ne izlazite na teren samo kao nogometaši - izlazite kao predstavnici cijele Hrvatske. Nosite ovaj dres s ponosom jer on predstavlja našu povijest, naš narod i sve generacije koje su sanjale ovakve trenutke. Budite ponosni što nosite hrvatski grb na prsima. Ostavite srce na terenu, borite se za svaki duel, za svaku loptu i za svakog navijača koji vjeruje u vas. Neka vas vode zajedništvo, hrabrost i neuništivi hrvatski duh.

Bez obzira na rezultat, neka cijeli svijet vidi koliko znači igrati za Hrvatsku. Izađite na teren kao ratnici, dajte sve od sebe i pokažite zašto se zovete Vatreni. Za Hrvatsku, za ponos, za narod – ostavite srce na terenu! Idemo, Hrvatska!", napisao je Klasnić.

Klasnić je za Vatrene odigrao 41 utakmicu i postigao 12 pogodaka. Poslije je postao jedan od heroja nacije jer je hrabro izdržao teško zdravstveno stanje zbog kojega su mu dvaput transplantirali bubreg.

On nije jedini bivši "vatreni" koji je podržao Hrvatsku. Brončani i srebrni reprezentativac Dejan Lovren također je na simpatičan način opisao euforiju prije utakmice.

"Dres s brojem 6 još uvijek savršeno stoji, samo što sad umjesto sprinta radim sprint do hladnjaka po vino. Kondicija je tu - samo je malo prebačena na način rada na kauču. Sretno, dečki, ajmoooooo!", napisao je Lovren.